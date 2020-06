ANKETNÍ OTÁZKY:

1. Co děláte v době karantény pro své občany? 2. Komu byste chtěli naším prostřednictvím poděkovat? 3. Co pro vás dělá kraj, případně vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Bronislav Grulich, starosta Jáchymova:

odpovědi na otázky shrnul pan starosta v následujícím článku:

na úvod článku si dovolím takové malé zamyšlení. Před časem jsem během nějakého setkání vyslovil takovou tezi: naše generace má to obrovské štěstí, že jsme se narodili právě tady, myšleno Českou republiku, a právě v této době. Na rozdíl od všech předchozích generací jsme nezažili válku, hladomor nějakou morovou či jinou, ale skutečně opravdovou katastrofu.

A teď se objevil koronavirus. Jsem opravdu dalek od toho, abych jej považoval za nějakou katastrofu, za něco, co není naše společnost schopna vyřešit. Věřím, že se dříve nebo později objeví účinný lék a následně i vakcína, která společnost před tímto virem do budoucna ochrání.

Co však covid odhalil, je naše připravenost, či spíše nepřipravenost na tyto a podobné maléry. Žijeme si v poklidu, řešíme své žabomyší války a nepřipouštíme si, že zdraví je opravdu to nejdůležitější. Většinou na to přicházíme, až když se objeví problém. Pozitivní na tom je zjištění, že problém dokáže Čechy semknout a že jsou schopni ve své většině problém řešit, a dokonce pomoci svému okolí.

Nechci se tady trefovat do vlády. Dle mého se snaží s nákazou bojovat co možná nejúčinněji, celá řada opatření je však minimálně diskutabilní. Chápu, že se nemá o co opřít, je to pro všechny novum. Až budoucnost a prošetření postupu nám ozřejmí, jak vláda účinně jednala.

O čem však jsem skálopevně přesvědčen, je skutečnost, že vláda určitě „zaspala“ ve smyslu zajištění ochranných prostředků – roušek, respirátorů či dezinfekcí pro potřeby zdravotnictví a občanů. Prostředky pro zdravotnictví „dohnala,“ ale přes všechna proklamovaná vyjádření a celou řadu slibů pro běžného občana neudělala téměř nic. A tady se projevila semknutost a flexibilita Čechů. A já bych rád poděkoval všem, které nenechala tato situace v klidu a pokusili se katastrofální nedostatek v ochraně občanů řešit.

Čím začít – snad rouškami. K začátku dubna jich ušily „naše“ švadlenky více než 3.000 ks, které byly rozvezeny nejenom do Domu s pečovatelskou službou či Ústavu pro zdravotně postižené Mariánská, ale v zásadě všem občanům Jáchymova. Za výrobu chci jmenovitě poděkovat týmu Drahušky Novákové s Janou Míčovou, Michalce a Pavlovi, manželům Pušovým, Hedvice Besedové, Kamile Holé, Darině Chotašové, Aničce Handrychové, Dominice Vostrčilové, Lucce Jakabové, Monice Galové, Martině Maříkové, Martině Novotné, Zoře Sopkové, Jitce Bábalové, Markétě Šikýřové, paní Kocourkové, paní Spiessové, panu Neumanovi, manželům Hammerovým, rodině Strnadů, prodejně PaH a večerkám Tom, Todian a Standa. Pokud jsem ve svém výčtu na někoho zapomněl, tak se omlouvám a můj dík patří samozřejmě i jim.

I v této situaci je potřeba jíst, a protože jsme museli uzavřít kuchyni na ZŠ, chci poděkovat panu Míčovi z N. Města, který začal vařit pro Domov s pečovatelskou službou (dovoz zajišťuje p. Manlík), či děvčatům Žemličkovým, která pravidelně zásobují policisty a hasiče a jako bonus vaří i pro IKC.

Mé poděkování patří i Ladě Baranek za dodání dezinfekce a panu Bočkovi za dodání ochranných štítů, dárcům materiálu na roušky Ladislavě Kulhavé, Nicol Dlouhé, Emilu Plačkovi a prodejně HERO.

V zajištění materiálu nesmím samozřejmě zapomenout na nákupy realizované z prostředků města Jáchymov. Nejvýznamnější dodávkou je nákup 1.000 l dezinfekce z ČEPRA, dále rukavice, dezinfekce z prodejny ICOLOR p. Jandy či nákup látek na roušky a podobně. Veškerý tento materiál byl poskytnut občanům Jáchymova zcela zdarma.

Musím vzpomenout i součinnost s městem Ostrov. Jeho prostřednictvím jsme obdrželi 60 l dezinfekce (podotýkám, že se jednalo o jedinou pomoc ze strany státu) a byl nám zapůjčen ozonizér, který jsme využili při dezinfikování prostor ordinace MUDr. Cikhardtové, požární zbrojnice, mateřské školy a městského úřadu. Na základě dobré zkušenosti s tímto strojem jsme rozhodli o jeho zakoupení pro potřeby města Jáchymova.

K závěru bych samozřejmě chtěl velice poděkovat našim hasičům a za jejich nezastupitelnou úlohu při distribuci ochranných prostředků, provádění dezinfekčních prací a v zásadě všech souvisejících činností.

Celý tento proces musí mít nějaké logistické a řídící centrum. Tím se stalo naše informační centrum, které pravidelně informuje obyvatele pomocí FB profilu či webových stránek města, koordinuje pomoc a distribuci ochranných prostředků, nákupy pro seniory či provozuje telefonní či osobní poradnu. Za toto vše patří velký dík Aničce Plačkové, Petře Javůrkové, Olince Kochové a místostarostovi Frantovi Holému.

V této děkovačce bych mohl dále pokračovat, zaměstnancům MěÚ, pracovníkům Služeb či Lesů a hlavně Vám, občanům Jáchymova, kteří ve své většině dodržujete nastavená pravidla, a proto jsme až do dnešního dne nezaznamenali ve městě žádného nakaženého člověka. Opravdu velký dík.

Současná situace má a do budoucna bude mít obrovský ekonomický dopad. Chci věřit tomu, že opatření přijatá vládou ČR byla naprosto nezbytná. Ale až čas ukáže, zda tomu tak skutečně bylo a že jiné modely realizované v jiných zemích, nemající takový ekonomický dopad, nebyly lepší. Zatím to tak nevypadá a já jsem neskonale rád, že život člověka je u nás nadřazen ekonomickým dopadům. Alespoň tak to vyznívá z vyjádření vrcholných představitelů státu.

Ekonomické dopady samozřejmě pocítíme i v Jáchymově. Jsem v kontaktu s generálním ředitelem Léčebných lázní Jáchymov MUDr. Bláhou (LL jsou největším zaměstnavatelem ve městě), který mne pravidelně informuje nejenom o situaci v našich lázních, ale obecně v celém lázeňském sektoru. Je naprosto zřejmé, že rozběh lázní nenastane v nejbližších týdnech. Ještě déle bude chybět zahraniční klientela. To se bohužel promítne v propuštění části zaměstnanců. Musíme si jen přát, aby kompenzace ze strany LL a státu těmto lidem dostatečně pomohla a hlavně, aby se situace co nejrychleji vrátila k „normálu.“

Ekonomické dopady samozřejmě pocítí i město Jáchymov. V souvislosti se snížením HDP České republiky, odhady, o kolik procent to skutečně bude, se velice liší. A navíc, v době, kdy vznikl tento článek, tj. v polovině dubna, je před námi celá řada neznámých. V každém případě budou příjmy města ze strany státu v rámci sdílených daní významně menší. Další propad bude ve výši ubytovacích poplatků, pronájmů a podobně. Musíme tento vývoj sledovat a přijmout nezbytná opatření. Chod města je samozřejmě prioritou a běžné činnosti zůstanou zachovány. Tím mám na mysli chod úřadu, ZŠ + MŠ, svoz odpadu, úklid města, veřejné osvětlení a podobně. Budou zrušeny některé investiční akce, se kterými jsme pro letošní rok počítali. O které půjde, bych v tuto chvíli nerad spekuloval. V každém případě budou dokončeny stavby již rozestavěné, tj. Revitalizace náměstí Republiky, opěrná zeď vedle Mincovny, odvodnění suterénu ZŠ a opěrná stěna v ulici B. Němcové. Dále musíme realizovat stavby vynucené, tj. demolice objektu čp. 896 v ulici 5. května a hlavně chodník podél silnice 1. třídy I/25 v rámci její rekonstrukce financované ŘSD a realizované firmou Algon. Předpokládám, že až budete číst tyto řádky, bude stavba již v plném proudu. Jedinou tak „volnou“ stavbou bude zahájení Rekonstrukce Palacké ulice financované z prostředků města.

Pokusil jsem se Vás v tomto článku „průřezově“ informovat o dění ve městě. Věřte, že na Vás myslíme a věříme, jak zní heslo dnešní doby, že vše společně zvládneme.