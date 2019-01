Karlovy Vary – Poněkud překvapivé jsou výsledky ankety, kterou mezi lidmi Karlových Varů uspořádalo vedení města na diskuzních fórech. Ze šestnácti definovaných problémů se jako nejpalčivější obyvatelům města jeví vypuštěný a postupně chátrající venkovní bazén u hotelu Thermal.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Kopecká

Rada města tak pověřila primátora Petra Kulhánka (KOA) jednáním s vedením hotelu Thermal a žádal nápravu v co možná nejkratší době. „Thermal má jít po letošním Mezinárodním filmové festivalu do rekonstrukce, což by mohlo řešení tohoto problému urychlit,“ míní náměstci primátora Michal Riško (ČSSD) i Čestmír Bruštík (vol.). Lidem vadí i nedostatek míst pro seniory v domově důchodců a prakticky nulová výstavba bytů pro mladé rodiny s dětmi. Mladší generaci zase chybí zázemí pro kulturní vyžití a atraktivní podněty pro vyšší návštěvnost města. Za problém obyvatelé považují také úklid města. „V anketě hlasovalo 1 200 respondentů a i zde vznikly potíže, protože 600 hlasů bylo neplatných. Duplicitní hlasování poznáme a ta jsme vyřadili. Pro příště máme dvě možnosti,“ uvedl Riško.

„Buď anketa už nebude anonymní, jako tomu bylo nyní, ale hlasující se bude muset identifikovat. To znamená přihlásit se pod svým jménem i mailovou adresou,“ uvedl poznamenal Riško.

I přesto má právě uzavřená anketa podle radních pro město velký význam, protože Karlovy Vary získaly ověřené problémy formulovaných v rámci veřejného projednávání a v rámci ankety.

Co lidem vadí?1. Bazén Thermal a jeho současný stav

2. Bytová výstavba pro mladé + nedostatek míst pro seniory v domově důchodců

3 – 4. Zázemí pro mladou generaci

3. – 4. Atraktivní podněty pro přivedení lidí do Karlových Varů

5. Veřejný prostor – ulice, parky, náměstí

6. Úklid veřejných prostranství organizovaný městem