3. Staré Letní kino:

V tomto případě je majitelem město Karlovy Vary, které už definitivně odstoupilo od myšlenky, že by bylo kino znovu uvedeno do provozu. Otázkou je, co s ním bude. Vedení radnice ale odmítá, že by ho prodalo soukromým investorům, kteří by zde postavili například hotel.

Staré Letní kinoZdroj: Deník/Jana Kopecká