Tam dorazilo k volebním urnám 70,28 % lidí, tedy 331 ze 471 oprávněných voličů. Naopak nejnižší volební účast na Karlovarsku si připsala obec Bražec. Do volební místnosti si našlo cestu pouze 33 ze 169 voličů, tedy 19,53 %.

V Sokolově odvolilo pouze 31,34 % lidí. Nejvyšší volební účast okresu byla v Šabině, kam přišlo 155 z 278 voličů, tedy 55,76 %. Následovala Přebuz s 54,84 % a Těšovice s 54,07 % voličů. Naopak nejnižší volební účast měla Vřesová. Vhodit svůj hlas přišlo jen 43 z 316 voličů, což je 13,61 %. Je to obec s nejnižší volební účastí v Karlovarském kraji.

V Chebu přišlo do volebních místností 33,12 % voličů. Nad krajským průměrem je obec Prameny s 55,56 %, následuje Milíkov, kde odvolilo 51,8 %. Nejnižší účast už tradičně zaznamenal Milhostov, tentokrát přišlo 43 z 245 voličů, což je pouhých 17,55 %.

Karlovarský kraj ve většině obcí ovládlo ANO 2011, ve všech třech okresních městech získalo prvenství také. Ale našly se i výjimky. Například v Mnichově na Chebsku nezískalo ANO ani jeden jediný hlas. Většina voličů ho dala SNK1 Starostové našeho kraje, a to 61,73 %. „Proč u nás ANO nedostalo jediný hlas, to vysvětlit neumím,“ řekl starosta Mnichova Jiří Křenčil. Podle jeho slov to může být tím, že se mnoho voličů rozhodovalo mezi ANO a SNK1, za které Jiří Křenčil kandidoval. SNK1 na Chebsku vyhrálo například i v Milíkově, Trstěnicích nebo Poustce. V Aši, Podhradí a Krásné zase nejvíce lidí volilo Místní hnutí za harmonický rozvoj. „Vyhráli jsme tady volby proto, že lidé naší straně důvěřují a hlavně věří těm, kteří jsou na naší kandidátce. Důvěřují místním starostům a vědí, že za občany budou bojovat i na kraji,“ sdělil starosta Aše a člen hnutí Dalibor Blažek. Koalice STAN, TOP 09 na Chebsku vyhrála například v Lipové, Odravě, Plesné nebo Pomezí nad Ohří. Přestože se do krajského zastupitelstva nedostal ani jeden z členů ČSSD, v Novém Kostele získala strana 42,03 % hlasů, vyhrála také ve Velkém Luhu. Piráty zase volilo nejvíce lidí v Ovesných Kladrubech.

V Hájku na Karlovarsku, kam dorazilo nejvíce voličů, zabodovalo SNK1 Starostové našeho kraje. Volilo je 59,2 % lidí. Přes 50 % získalo hnutí také v Potůčkách, vítězství si odneslo také z obcí Sadov, Vojkovice nebo Verušičky. Ve Vysoké Peci dali voliči nejvíce hlasů Pirátům. S převahou zvítězila v Hroznětíně Koalice VOK, KVC. Koalice STAN, TOP 09 zabodovala v Božím Daru a Trikolóra hnutí občanů zvítězila v karlovarské Březové.

Tři obce na Sokolovsku daly nejvíce hlasů ČSSD, vítězství si strana odnesla v Rotavě, Přebuzi a Šindelové.