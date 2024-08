Na konci září se konají dvoje volby, a to jak do Senátu, tak do krajských zastupitelstev. Svou kampaň před komunálními a senátními volbami v neděli odpoledne zahájilo hnutí ANO v Sokolově. V obou se o zvolení bude ucházet současná poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová. Nejenže bude usilovat o to, stát se senátorkou za Sokolovsko, ale hnutí ANO z ní udělalo i jedničku, a tedy kandidátku na hejtmanku v Karlovarském kraji. Tou už byla mezi lety 2016 a 2019. V případě úspěchu by se hnutí rádo zaměřilo na investice v oblasti dopravy, dále na zdravotnictví a pracovní příležitosti.

"Podle mého názoru by ANO v Senátu mělo být více slyšet a vidět. Nyní se nám ze Senátu do Poslanecké sněmovny nic nevrací. Koalice a Senát jde sněmovně na ruku a mým cílem je tuhle dominanci otupit," říká Vildumetzová ke své kandidatuře do Senátu do které vyráží s heslem: Jana lvice, Jana bojovnice. Svou kampaň zahájí v pondělí 26. srpna. "Chci objet všech 46 obcí na elektrokoloběžce, každý den čtyři. Začínám v pondělí ve Svatavě, poté pokračuji do Jindřichovic, Josefova, Vřesové a Tatrovic," prozradila. Pokud by uspěla v senátních volbách, v Poslanecké sněmovně by ji nahradil žokej Josef Váňa. Na otázku, zda by v případě úspěchu obsadila post hejtmanky i senátorky nechtěla Vildumetzová předjímat.

"Počkejme až na výsledek voleb," dodala. Pouze naznačila, že post hejtmanky je podle zkušeností jejich kolegů snazší skloubit s postem senátorky než s postem poslankyně.

Přestože mělo hnutí v předchozích letech nemalou podporu veřejnosti, v Senátu se mu už od svého založení nedaří. V současnosti má v 81členném Senátu pouhých pět svých zástupců. Od nasazení známých poslanců si slibuje, že tyto počty vylepší.