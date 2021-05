Na mnoha místech kraje dnes ráno nemusely čekat děti před školou. Do objektu byly vpouštěny okamžitě. Důvodem je obava z útoku na blíže nespecifikovanou školu v České republice. Výhrůžka přišla znovu po 14 dnech. Zatímco před dvěma týdny ale anonym hrozil útokem na některou z mateřských škol, nynější hrozba se týká i základních škol.

"Vážení rodiče, byli jsme informováni policií, že bylo obecně vyhrožováno školám v České republice požárem, pokud nebudou splněny blíže neurčené podmínky. Nejde adresně o školy v našem městě ani kraji. Byť je tak riziko pro naši školu minimální, musíme vás o tom informovat," napsal na webové stránky školy 1. máje v Karlových Varech Jiří Kopárek a ve své zprávě dodal: "Ze strany školy přistoupíme k opatření, že děti nebudou muset ráno na vstup do školy čekat do 7,40 hodin, ale budeme je vpouštět plynule bez čekání při jejich příchodu. "Postávající" pak budeme popohánět, aby šli dovnitř. Vstup k nám během dne je poměrně hlídaný, ale ještě dohled zvýšíme. Přístup k cestě dětí ze školy či k vyzvedávání je na rodičích. Učitelé jsou o této situaci informováni a vyzváni ke zvýšené opatrnosti během zítřejší výuky."

Policisté nechtějí výhrůžky příliš komentovat. "Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) se od včerejšího dne intenzivně zabývá opětovnou anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku, tentokrát na nespecifikovanou školu. Přijali jsme preventivní opatření (veřejná i skrytá) v součinnosti s krajskými ředitelstvími policie. Vyvíjíme maximální úsilí směřující k vypátrání autora výhrůžky," sdělil Deníku Jaroslav Ibehej, mluvčí NCOZ.

V pohotovosti jsou také na Základní škole v Poštovní ulici v Karlových Varech. "Školu jsme nechali zamčenou. Objekt hlídá vrátná, navíc máme i kamerový systém. Fungujeme ale naprosto normálně. Nikdo se dnes z výuky neomluvil," poznamenal ředitel Karel Fiala s tím, že mají doporučení všímat si podezřelých osob. Ke škole podle něho opakovaně zajíždí na kontrolu i hlídka policie.

Bez větších zmatků začal den také v karlovarských školkách, které spadají pod 1. mateřskou školu Karlovy Vary. "Opatření jsou stejná jako před 14 dny. Ráno jsme měli posíleny vstupy u dveří, stejně tak tomu bude i při ochodu domů. Ven dnes raději půjdou děti jen na zahradu," sdělila ředitelka Zdeňka Tichá.

Obezřetní jsou už od čtvrtka také v Mateřské škole Lipová v Nejdku. " Už nás osobně kontaktovali policisté a informovali nás o možné hrozbě. Opět necháme všechny objekty zamknout a musíme být obezřetní," uvedla ve čtvrtek odpoledne Jiřina Pospíšilová. Dodala, že už před 14 dny kvůli anonymu přišlo do této školky o hodně méně dětí než normálně. "Celý den nás tehdy hlídali strážníci naší městské policie, za což jim moc děkujeme. Nevycházeli jsme tehdy vůbec z budov, nešli jsme raději ani na zahradu," poznamenala ředitelka školky. Dodala, že to rozhodně nepomáhá psychice nejen dětí, ale i rodičů. "Všichni jsou ze všeho neklidní. Lidé už chtějí mít klid. Takto ale nikdo neví, co může čekat," konstatovala Pospíšilová.