„Rezervace termínu je možná na telefonním čísle krajského call centra 950 380 380,“ informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková. Provozní doba v pracovní dny je od 8 hodin do 15 hodin. „Dobrovolné testy se provádějí v Karlovarské krajské nemocnici v Karlových Varech,“ uvedla mluvčí. Vzorky se zde budou odebírat od pondělí do neděle pouze formou drive-in.

V Karlových Varech mohou lidé využít i odběrové místo Lab In. Tady se provádí vyšetření antigenními testy v pondělí, ve středu a pátek.

„V Sokolově je drive-in odběrové místo od pondělí do pátku na koupališti Michal,“ sdělila Michaela Zajíčková. Na Chebsku pak mohou lidé přijít do Karlovarské krajské nemocnice v Chebu, kde se testy provádějí formou drive-in v pondělí, ve středu a v pátek. V úterý a čtvrtek se dobrovolné testování provádí také Dia-gon v Poliklinice Flora v Májové ulici v Chebu. Mariánskolázeňští mohou využít odběrného místa Lab- In v Komenského ulici, a to od pondělí do pátku, a Ašští pak mohou zamířit po celý pracovní týden do areálu Léčebny dlouhodobě nemocných, kde sídlí Lab In, nebo do Dia-gon v dětské poliklinice v Aši. Tady se antigenní testy provádí v pátek.