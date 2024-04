Aprílové počasí: Sněží v Krušných horách, čekají nás podprůměrné teploty

Předpověď meteorologů se vyplnila. Po teplém víkendu se ochladilo a do vyšších míst se vrátily sněhové přeháňky, které by měly postoupit i do podhůří.

Aprílové počasí: Sněží v Krušných Horách, čekají nás podprůměrné teploty | Foto: Zdroj: web kamery Klínovec