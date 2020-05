Nyní má otevřeno denně od 6 do 22 hodin, včetně sociálního zařízení, občerstvení a dalších služeb.

“Jsou u otevřeny v provozních hodinách od 7 do 20 hodin. Funguje už i půjčovna sportovního nářadí. To vše samozřejmě za dodržení obecně platných nařízení. Možnost sportovat podléhá manuálu, který platí na venkovních sportovištích a na odpočinkových plochách. Momentálně tam mohou být skupiny do 10 osob. Na obličeji je třeba mít roušky, a to i při jednání s personálem,“ uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu. Při sportu, například při jízdě na in line bruslích, roušky sportovci mít nemusejí. Stejně tak je otevřen skatepark v Bohaticích, a to denně od 10 do 17:30 hodin. „Vstup na toto sportoviště je na vlastní nebezpečí a i tam platí nutnost zachovávat obecně platná opatření,“ zdůraznila Simona Vránová, ředitelka městské společnosti KV City, která areály provozuje.

Na koupání na Rolavě se mohou lidé těšit od 1. června, kdy tam začíná letní sezona a do služby nastoupí plavčíci. Vodní svět zahajuje provoz 15. června. Areál už v polovině května potěší také fanoušky dobré hudby. Kulturní ostrůvek Rolava, tedy šest večerů dobré hudby pro maximálně sto návštěvníků, nabídne kapely Petr nebo Pavel, Vanua2, M.K. Collective či Trio Prokop