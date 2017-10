Armáda se chce vrátit na vyklizené pozice

Karlovarský kraj - Zatím jde o ambiciózní projekt, na němž spolupracuje Ministerstvo obrany společně a armádou a Karlovarským kraje.

Vojenská letadla a vrtulníky by v budoucnu mohly přistávat na karlovarském letišti v Olšových Vratech podle aktuální potřeby armády, platí to například pro vrtulníky záchranářů. Tentokrát tady byla technika na ranveji pouze vystavena.Foto: Deník / Meluzin Vladimir

A pokud by se všechny strany dohodly, region by zažil famózní návrat armády, která odsud odešla v roce 2004. Až do té doby působilo v kraji 20 tisíc vojáků, zatímco nyní pracuje na krajském vojenském velitelství pouze 185 vojáků. Ministr Stropnický (ANO) považuje přítomnost vojáků v Karlovarském kraji za žádoucí a logickou. Armáda posiluje, nabírá nové rekruty i dech.

Důležitou roli při rozhodování Ministerstva obrany a armádních špiček o tom, jakou lokalitu k vojenské expanzi zvolit, sehrálo karlovarské mezinárodní letiště. To by fungovalo kombinovaně s armádní a civilní částí.

Ve vojenském újezdu Hradiště by bylo zřízeno vojenské výcvikové centrum s dvěma sty vojáky se specializací na vojenskou autoškolu. A armáda by se znovu vrátila i do Radošova. „Realizaci tohoto plánu odhadujeme v horizontu čtyř let. Letiště bychom zase využívali pro vrtulníky na dočerpání pohonných hmot. Leteckou záchrannou službu už pro kraj provozujeme a není vyloučeno její stálé stanoviště na letišti při větších akcích,“ uvedl ministr Martin Stropnický. Jenomže armáda jde v plánech ještě dál.

„Uvažujeme o tom, že bychom v kraji zřídili střední vojenskou školu. Zatím by šlo jen o pilotní projekt, ale dvě vojenské třídy se zaměřením na elektroniku bychom chtěli v některé civilní krajské škole otevřít už od příštího školního roku,“ zdůraznil ministr Stropnický. Armádní generál a náčelník generálního štábu Josef Bečvář doplnil, že nejde o návrh z posledních měsíců, ale o dlouhodobou koncepci.

„Výcvikový prostor Hradiště o velikosti 300 kilometrů čtverečných je zcela unikátní a pro potřeby armády naprosto vyhovující. Navíc se nachází v blízkosti letiště, a pokud se dohodneme, armáda bude mít v tomto kraji znovu své místo. My nebouráme, ale budujeme,“ zdůraznil armádní generál Bečvář. Hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO) je s těmito plány Ministerstva obrany i armády velmi spokojena. Kraj by totiž alespoň částečně vyřešil problémy s letištěm, jemuž ubývají pasažéři, urychlilo by se rozšíření letové dráhy ze 30 na 45 metrů a také si od příchodu armády slibuje, že by se zastavil odliv obyvatel z kraje. Vystudovaní vojáci by zde zůstávali, zakládali rodiny a populační křivka by se zvýšila.

„Klíčové je ale zajistit bezpečnost kraje. Naše hranice s Bavorskem a Saskem je dlouhá 240 kilometrů a Německo je cílem migrantů. Je proto nezbytně potřebné, aby se armáda do kraje vrátila,“ zdůraznila hejtmanka. Zprovoznění výcvikového prostoru na Doupově pro vyšší vojenské nároky nebude levné. Ministr Stropnický uvedl, že půjde o investici ve stovkách milionů. Další peníze si vyžádá oprava a rekonstrukce silnic pro zásobování. A podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) by kraj měl i podstatnější argumenty pro dostavbu dálnice do Prahy, kde nyní Ministerstvo dopravy získalo tři stavební povolení pro nové tři úseky v délce 20 kilometrů, i pro další modernizaci karlovarského letiště.