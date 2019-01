Karlovy Vary - Doklady, v případě front dostatek času, pevné nervy a peníze na pokutu. To vše potřebujete v Karlových Varech k tomu, abyste si vyzvedli zásilku na hlavní poště. Pokud sem totiž přijedete vozem a nemáte štěstí na parkovací místo, botička na autě a s ní i pokuta od strážníků vás neminou.

Zaparkovat u karlovarské Hlavní pošty vyžaduje trpělivost. | Foto: Foto Deník Štěpánka Becková

„Byl jsem na poště pět minut, protože jsem si urgentní dopis nutně potřeboval vyzvednout. A pak mě vytočila botička na autě. Nejenže jsem se zdržel, ale ještě jsem platil pokutu. Podle mě jsem špatně neparkoval, žádné vyhrazené místo jsem neblokoval. Jak se ale v této změti a parkovací skrumáži u pošty vyznat? Botičky tam strážníci rozdávají jak na běžícím pásu," postěžoval si jeden z Karlovaráků. Není sám, na dopravní zmatek u karlovarské pošty si stěžují další lidé.

Město sice chápe, že počet parkovacích míst u hlavní pošty není nijak velký, ale také upozorňuje, že vychází z prostorových možností v místě. „V případě, že řidič nenajde před poštou volné nevyhrazené stání, není řešením odstavit vozidlo na parkoviště pro vozíčkáře nebo taxi, anebo do ulice mimo parkovací stání. Tím se vystavuje postihu. Předpisově správné řešení by bylo vozidlo u pošty otočit a zaparkovat na nejbližším volném parkovišti. Dvě taková jsou na nábřeží Jana Palacha, další v Bulharské ulici atd. Dojít k poště z těchto míst stojí sice asi čtyři minuty času, může to ale ušetřit několik stokorun pokuty.

„Dobrá rada. Ale to mám s jedenáctikilovým balíkem dokumentů, který jsem si na poště vyzvedl, pobíhat po městě?" žasl pokutovaný Karlovarák.

Podle vedení města se parkování u pošty řídí dopravním značením. „V okolí je několik parkovacích míst na omezenou dobu 30 minut, vyhrazená stání pro taxi, vyhrazené místo pro sousední hotel, místo pro parkování vozíčkářů, na straně u řeky pak vyhrazená místa pro stání kočárů," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

A dodal, že na nábřeží Osvobození, po kterém se k hlavní poště přijíždí, je zákaz zastavení. „Respektive zákaz stání. Drtivá většina přestupků spáchaných v této lokalitě je dána tím, že řidič neparkuje tak, jak má, tj. že parkuje mimo vyznačená místa, v zákazu zastavení nebo stání, nebo na stání s omezenou dobou, která se určuje vystavením parkovacího kotouče, tak zvaných parkovacích hodin. Buď kotouč vůbec nemá, nebo překročí vymezenou dobu. Toto všechno je přestupek a jako takový jej musí městská policie řešit," zdůraznil mluvčí. Vedení města prý pravidelně čelí i dotazům, kdy už zamezí černému parkování u hlavní pošty, kdy se často ani nedá vyjet z lázeňského území po Zahradní ulici. „Je to důležitá obslužná trasa pro lázeňské území, po níž jezdí také linky MHD. Zachovat její průjezdnost, a tedy řešit řidiče, kteří v tomto místě porušují předpisy, je nutnost," dodal mluvčí.