Své o tom ví třeba Andrea Schmiedová z Chebu, která minulý rok zamířila do Francie. „Kontrolovala nás policie a neměla jsem s sebou alkohol tester, který je zde povinný, a reflexní vestu pro všechny cestující. Naštěstí mě pouze upozornili a pokutu jsem neplatila.“

Podle odborníků bývá základ povinné výbavy shodný jako v Česku, odlišnosti se ale najdou. „Povinná výbava je v evropských zemích většinou stejná jako u nás. Někde však budete potřebovat i hasicí přístroj – například v Bulharsku, Rumunsku, Řecku nebo Turecku, a pokud máte vozidlo kategorie N, tak i v Chorvatsku,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Problémy můžou čekat toho, kdo vyjede za hranice s firemním nebo vypůjčeným autem. „Budete totiž potřebovat potvrzení od vlastníka, že jste k řízení auta oprávněni, a raději si vezměte i pracovní smlouvu nebo tu z půjčovny. Potvrzení by mělo být v angličtině či jiném světovém jazyku a s úředně ověřeným podpisem,“ vysvětlila Hekšová. „Potvrzení si vezměte i v případě, že jste jednatelem společnosti, nebo dokonce jedinou osobou ve společnosti. Se zahraniční policií totiž může být domluva složitá.“

Kdo se chystá řídit mimo Evropskou unii, měl by si zkontrolovat, jestli nebude potřebovat mezinárodní řidičský průkaz. Ten většinou vydává úřad jakékoliv obce s rozšířenou působností.

Přehled odlišností v povinné výbavě v evropských zemích:

Albánie

V Albánii je v autě povinné tažné lano, lékárnička a trojúhelník. V osobním autě se doporučuje mít s sebou také hasicí přístroj, přičemž v autobusech a nákladních autech je povinný. Děti do 12 let věku musí být v autě usazeny v zádržném systému, tedy v dětské autosedačce. Na silnici je povinná také helma pro cyklisty v každém věku. Alkohol za volantem je zakázán.

Bělorusko

V Bělorusku do povinné výbavy automobilu patří reflexní vesta, výstražný trojúhelník, nálepka se značkou státu, hasicí přístroj a lékárnička. Děti do 12 let věku musí být v autě usazeny v zádržném systému, tedy v dětské autosedačce. Telefonování za volantem je povolenou pouze s hands-free. Alkohol za volantem je zakázán.

Belgie

V Belgii je součástí povinné výbavy reflexní vesta jen pro řidiče. Ve vozidlech, která jsou registrovaná v Belgii, je reflexní vesta povinná také pro spolujezdce. Motocyklisté, kteří řídí motocykl o výkonu od 50 ccm, jsou povinni nosit ochranný oděv - rukavice, bundu s dlouhými rukávy, kalhoty s dlouhými nohavicemi a boty s ochranou kotníků. Pro vozidla registrovaná v Belgii je povinný také hasicí přístroj. Pro vozidla zahraniční je pouze doporučován. Děti do 135 cm výšky musí být v autě usazeny v zádržném systému, tedy v dětské autosedačce. Děti od 3 let věku do 135 cm výšky nesmí sedět na předním sedadle ani v autosedačce. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,5 ‰.

Bosna a Hercegovina

V Bosně a Hercegovině musí být v povinné výbavě auta reflexní vesta, a to pro každého, kdo vystupuje z vozu během mimořádné události, například dopravní nehody. To samé platí také pro motorkáře. Povinná je také reflexní vesta, lékárnička a výstražný trojúhelník. Všichni cyklisté musí mít helmu, a to bez rozdílu věku. Děti od 5 let věku nesmí sedět na předním sedadle ani v autosedačce. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,3 ‰.

Bulharsko

V Bulharsku musí být všechna vozidla, kromě motocyklů, vybavena hasicím přístrojem. Zapomenout byste neměli ani na reflexní vestu, která je povinná nejen pro všechny pasažéry, kteří vystupují z auta v případě mimořádné události, ale také pro motorkáře a jejich spolujezdce. Povinný je též výstražný trojúhelník a lékárnička. Děti do 150 cm výšky musí být usazeny v dětské autosedačce. Děti od 3 let věku do 150 cm výšky nesmí sedět na předním sedadle, a to ani když jsou v autosedačce. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,5 ‰.

Černá Hora

V Černé Hoře je povinná reflexní vesta, a to pro všechny osoby, které vystupují z vozidla v případě mimořádné události. To samé platí také pro motorkáře. Pro všechny cyklisti je povinná bezpečnostní helma. Povinný je též výstražný trojúhelník a lékárnička. Děti do 12 let věku musí být usazeny v zádržném systému. Děti od 5 do 12 let věku nesmí sedět na předním sedadle, a to ani když jsou v autosedačce. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,3 ‰ s výjimkou profesionálních řidičů - ti mají míru nulovou.

Chorvatsko

V Chorvatsku musí být součástí povinné výbavy auta reflexní vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička i hasicí přístroj (pouze vozidla kategorie N). Vozidla, která mají přívěs, musí mít 2 výstražné trojúhelníky. Děti mladší 12 let nesmí být přepravovány na přední sedačce, s výjimkou dětí do 2 let, které jsou umístěny v bezpečnostním vajíčku a s vypnutým airbagem. Na motocyklech ani mopedech nesmí být přepravovány děti do 12 let. Děti do 16 let věku musí na kole nosit cyklistickou bezpečnostní helmu. Alkohol za volantem je povolen jen pro řidiče s praxí, a to v míře 0,5 ‰. Začínající řidiči a řidiči profesionálové mají míru alkoholu nulovou.

Dánsko

V Dánsku je součástí povinné výbavy výstražný trojúhelník. Ostatní věci, tedy hasicí přístroj, reflexní vesta a lékárnička, jsou pouze doporučeny. Zajímavostí je, že řidiči na dálnicích jsou povinni používat výstražná světla (výstražné blinkry), aby varovali ostatní účastníky provozu před tvorbou kolon nebo jiným nebezpečím, jako jsou například dopravní nehody, nebezpečí na vozovce aj. Děti do 135 cm výšky musí být přepravovány pouze v odpovídajícím zádržném systému. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,5 ‰.

Estonsko

V Estonsku je pro každého, kdo vystupuje z vozidla během mimořádné události za snížené viditelnosti, povinná reflexní vesta. V každém dvoustopém motorovém vozidle musí být také hasicí přístroj. Dále je součástí povinné výbavy výstražný trojúhelník a lékárnička. Zvláštností je v Estonsku povinnost vozit s sebou dva zakládací klíny ve formě dřevěných nebo umělohmotných špalků, které zabraňují vozidlu v možném pohybu v případě, že je zaparkováno v kopci. Alkohol za volantem je v této zemi zakázán.

Finsko

Ve Finsku je povinná reflexní vesta, a to pro každého, kdo za mimořádné události a za snížené viditelnosti vystupuje z auta. To platí nejen pro automobily, ale také pro motorkáře. Každý cyklista je povinen nosit bezpečnostní helmu. Povinný je také výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj a lékárnička do povinné výbavy auta ve Finsku nepatří. Děti do 135 cm výšky musí být přepravovány pouze v odpovídajícím zádržném systému. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,5 ‰.

Francie

Francie patří v silniční dopravě mezi přísnější země, nicméně lékárničku a hasicí přístroj zde mít nemusíte. Například ale motorkáři jsou povinni používat přilbu s reflexními prvky dle předpisu ECE 22-04 odstavec 6.16. Alternativou může být helma bez reflexních prvků, která je schválená francouzskými orgány. V autě, ale i na motorce, musíte mít alkohol tester. Velmi důležité je mít také reflexní vestu. Tu je povinné mít ve všech motorových vozidlech, které mají dvě a více kol. Navíc je povinné, aby ji měl každý pasažér vozu. Pokud ji mít nebudete, hrozí vám pokuta od 90 do 750 Eur. Děti do 10 let věku nesmí sedět na předním sedadle, pokud jsou volná zadní sedadla. V Paříži platí tzv. nízkoemisní zóny, takže musíte vůz opatřit nízkoemisní plaketou. Motorkáři a řidiči skútrů musí mít speciální ochranné rukavice a bezpečnostní helmu. Přísně zakázána jsou sluchátka pro poslech hudby, ale také handsfree do ucha. To platí pro všechny účastníky silničního provozu - cyklisty, motorkáře, čtyřkolkáře a řidiče motorových vozidel. Ve Francii jsou zakázána zatmavená boční a čelní skla. Děti do 10 let věku musí být přepravovány pouze v odpovídajícím zádržném systému, a to pouze na zadních sedadlech vozu, jsou-li volná. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,5 ‰ pro řidiče s praxí a začínající řidiče. Profesionální řidiči mají míru alkoholu sníženou na 0,2 ‰.

Irsko

V Irsku nemusíte mít v povinné výbavě lékárničku, hasicí přístroj ani reflexní vestu. Povinný je pouze výstražný trojúhelník. Pozor ale, platí zde zákaz kouření ve vozidle, ve kterém sedí osoba mladší 18 let nebo těhotná žena. Měli byste také vědět, že v Irsku se nesmí od 23 do 7 hodin troubit. Děti do 150 cm výšky nebo 38 kg váhy musí být usazeny v zádržném systému, tedy v autosedačce. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,5 ‰ pro řidiče s praxí a 0,2 ‰ pro začínající a profesionální řidiče a taxislužbu.

Itálie

V Itálii platí, že pokud vozem, které je registrováno v jiné zemi, cestují děti, musí být zajištěna jejich bezpečnost v souladu s právními předpisy země, kde je vozidlo registrováno. V povinné výbavě musí být reflexní vesty pro řidiče a všechny pasažéry vozu. Také cyklisté a motorkáři, kteří jedou za snížené viditelnosti nebo v tunelu, musí mít reflexní vestu, ale navíc oblečenou na sobě. Na motocyklech a mopedech je zakázáno přepravovat osoby mladší 4 let. Děti do 150 cm výšky nebo 36 kg váhy musí být usazeny v autosedačce. Pokud máte na zadní části auta upevněný držák na kola, musí viditelně obsahovat šrafovaný reflexní prvek o velikosti 50 x 50 cm. Stejně jako v Irsku také v Itálii platí zákaz kouření ve vozidle, ve kterém sedí osoba mladší 18 let nebo těhotná žena. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,5 ‰ pro řidiče s praxí. Pro profesionální řidiče, ale také začínající řidiče do 21 let věku a praxí kratší než 3 roky, je alkohol zakázán.

Kypr

Na Kypru nesmíte v autě na předním sedadle spolujezdce v žádném případě vozit děti do pěti let. V povinné výbavě musíte mít 2 výstražné trojúhelníky a reflexní vestu pro všechny, kteří v případě náhlé či mimořádné události budou opouštět vozidlo. Zvláštností na Kypru oproti jiným evropským zemím je, že zde řidič při řízení vozidla nesmí konzumovat jídlo a dokonce se ani napít. Na Kypru také platí zákaz kouření ve vozidle, ve kterém sedí osoba mladší 18 let nebo těhotná žena. Pro profesionální a začínající řidiče je alkohol za volantem povolen v míře 0,2 ‰, pro ostatní řidiče s praxí pak v míře 0,5 ‰.

Litva

V Litvě je součástí povinné výbavy auta reflexní vesta (pouze pro řidiče auta nebo motorky), výstražný trojúhelník, lékárnička i hasicí přístroj (pouze dvoustopá vozidla). Děti do 12 let věku nebo 135 cm výšky musí být přepravováni v zádržném systému a navíc nesmí sedět na předním sedadle automobilu. Pro řidiče s praxí je povolen alkohol v míře 0,4 ‰. Pro začínající řidiče s praxí kratší než 2 roky a profesionální řidiče pouze v míře 0,2 ‰.

Lotyšsko

V Lotyšsku musíte mít v povinné výbavě osobního auta jeden hasicí přístroj a v autobuse s váhou nad 5 tun dokonce dva. Podobně je tomu u lékárniček. V osobním autě stačí jedna, ale v autobuse s více jak 25 místy k sezení jsou opět povinné dvě. Zapomenout byste neměli ani na výstražný trojúhelník. Velmi důležitá povinnost v Lotyšsku je reflexní vesta. Tu musí mít oblečenou každý, kdo se pohybuje na komunikaci za snížené viditelnosti. Platí to pro chodce, cyklisty, motorkáře, řidiče auta i jeho posádku. Děti do 12 let věku musí mít při jízdě na kole bezpečnostní přilbu. Alkohol je pro řidiče s praxí a řidiče profesionály povolen v míře 0,5 ‰. Pro začínající řidiče s praxí kratší než 2 roky je alkohol povolen jen omezeně do 0,2 ‰.

Lucembursko

V Lucembursku do povinné výbavy osobního automobilu a motorky patří reflexní vesta. Musí ji mít každý, kdo vystupuje v mimořádné situaci z motorového vozidla. V autě jste povinni mít také výstražný trojúhelník. Lékárnička je povinná pouze u nákladních automobilů, traktorů a návěsů. Hasicí přístroj je povinný pro nákladní auta a autobusy. Zvláštností v Lucembursku je, že navigaci musíte umístit pouze v levém dolním roku čelního skla, přičemž ale nesmí zhoršovat výhled řidiče. Na motocyklu nebo mopedu se nesmí převážet děti do 12 let věku. Děti od 3 do 17 let nebo 150 cm výšky nesmí sedět na předním sedadle auta, a to ani v zádržném systému. Zádržný systém je v Lucembursku povinný pro děti do 17 let věku nebo 150 cm výšky. Alkohol je zde pro řidiče z praxí povolen v míře 0,5 ‰, začínající řidiče a řidiče z povolání pak v míře 0,2 ‰.

Maďarsko

V Maďarsku si dávejte pozor především na světla. Pokud máte na autě dodělávaná světla pro denní svícení, musí svítit také zadní obrysová světla. Svícení je povinné hlavně mimo města. Důležité jsou též reflexní vesty. Ty musí mít každý, kdo sedí ve vozidle. Chodci, cyklisté a členové posádky vozidla jsou povinni při pohybu na komunikaci za snížené viditelnosti na sobě mít oblečenou reflexní vestu. V povinné výbavě je nutné mít také lékárničku a výstražný trojúhelník. Hasicí přístroj není potřeba. Děti do 135 cm výšky musí být v autě usazeny v dětské sedačce. Děti od 3 let do 135 cm výšky nesmí sedět vedle řidiče, a to ani zádržném systému. Alkohol je v Maďarsku za volantem zakázán.

Malta

Na Maltě musíte mít výstražný trojúhelník, dětskou sedačku pro děti do 10 let nebo do výšky 150 cm. Děti do 11 let smíte převážet na předním sedadle vedle řidiče, ale pouze za předpokladu, že je použit vhodný zádržný systém nebo bezpečnostní pás. Platí zde také zákaz troubení od 23 do 6 hodin. Na motorce je povinností mít výstražný trojúhelník. Pro cyklisty a motorkáře je povinná helma. Na Maltě je alkohol za volantem nejvíce benevolentní v celé Evropě. Začínající řidiči, řidiči z praxí i řidiči z povolání mají povolenou míru neuvěřitelných 0,8 ‰.

Makedonie

V Makedonii musí být v povinné výbavě auta reflexní vesta pro každého, kdo v případě mimořádné události vystoupí z auta. Povinná je též lékárnička a výstražný trojúhelník. Pro autobusy, nákladní auta a vozy s pohonem na CNG a LPG je doporučeno mít také hasicí přístroj. Děti do 12 let věku musí být v autě zajištěny v zádržném systému. Vedle řidiče nesmí sedět děti od 5 do 12 let věku, a to ani v zádržném systému. Zvláštností v Makedonii je, že děti do 10 let vůbec nesmí jezdit na kole po veřejných komunikacích. Alkohol za volantem je povolen v míře 0,5 ‰ pouze pro řidiče z praxí. Začínající řidiči z praxí kratší než 2 roky a profesionální řidiči mají toleranci alkoholu za volantem nulovou.

Moldávie

V Moldávii nebo také Moldavsku musíte mít v autě jako povinnou výbavu výstražný trojúhelník, hasicí přístroj a lékárničku. V případě, že řidič nebo jeho spolujezdci opustí vozidlo kvůli poruše nebo mimořádné události (havárie) a vstoupí do vozovky, musí mít oblečenou reflexní vestu. Děti do 12 let věku musí být přepravovány pouze v zádržném systému (dětská sedačka, podsedák). Na předním sedadle, vedle řidiče, nesmí sedět děti ve věku od 3 do 12 let, a to ani na zádržném systému. Alkohol je v v této zemi za volantem zakázán. Za porušení předpisů hrozí zadržení řidičského průkazu až na 3 roky.

Německo

V Německu do povinné výbavy osobního automobilu patří zejména lékárnička a výstražný trojúhelník. Reflexní vesta je též povinná, ale pouze pro řidiče vozidel, které jsou registrovány v Německu. Hasicí přístroj mít nemusíte. Mějte ale na paměti, že v některých Německých městech fungují tzv. nízkoemisní zóny, podobně jako je tomu například ve Francii, a je tedy bezpodmínečně nutné mít nízkoemisní plaketu Děti do 12 let věku nebo 150 cm výšky musí být v autě usazeny v zádržném systému. Děti ve věku od 3 let do výšku 150 cm nesmí sedět na předním sedadle auta, a to ani v zádržném systému. Alkohol je v této zemi tolerován v míře 0,5 ‰ pouze pro řidiče z praxí. Začínající řidiči (mladší 21 let a s praxí kratší než 2 roky) a řidiči profesionálové nemají povolen žádný alkohol za volantem.

Nizozemsko

V Nizozemí, nebo také v Holandsku, je povinnost mít s sebou v autě výstražný trojúhelník. Reflexní vesta a hasicí přístroj povinné nejsou, ale doporučuje se mít ještě lékárničku. Děti do 8 let věku musí být na jízdním kole přepravovány pouze na speciálním dětském nosiči, případně na vozíku, které je umístěno za jízdním kolem. V zádržném systému (dětská sedačka, podsedák apod.) musí být přepravovány děti do 12 let věku nebo do 135 cm výšky. Alkohol za volantem je povolen pro řidiče s praxí a řidiče z povolání v míře 0,5 ‰. Začínající řidiči s praxí kratší než 5 let a řidiči mopedů do 24 let mají povoleno řídit pod vlivem alkoholu v míře max. 0,2 ‰.

Norsko

V Norsku je součástí povinné výbavy reflexní vesta, a to jen u vozidel, které jsou registrovány v této zemi. Ve výbavě nesmí chybět výstražný trojúhelník. Doporučen je hasicí přístroj a lékárnička. Děti do 150 výšky musí být vždy přepravovány v dětském zádržném systému. Na předním sedadle nesmí sedět děti od 4 let věku nebo do 135 cm výšky, a to ani v zádržném systému. Alkohol za volantem je zde povolen v míře 0,2 ‰.

Polsko

V Polsku platí, že chodec, cyklista nebo člen posádky vozidla, který se pohybuje po komunikaci za snížené viditelnosti, musí mít na sobě oblečenou reflexní vestu. Reflexní vesta je tak povinna pro každého, kdo sedí ve vozidle. Součástí povinné výbavy je také výstražný trojúhelník a v každém dvoustopém vozidle hasicí přístroj. Lékárnička je doporučena, ale v komerční dopravě je povinná. Děti do 12 let věku nebo do 150 cm výšky musí být neprodleně usazeny v odpovídajícím zádržném systému. Děti do 150 cm výšky navíc nesmí sedět vedle řidiče, jako spolujezdec, a to ani v zádržném systému. Alkohol za volantem je v Polsku povolen v míře 0,2 ‰.

Portugalsko

V Portugalsku je povinná reflexní vesta u vozidel, které jsou registrována mimo tento stát. V povinné výbavě by neměl chybět výstražný trojúhelník. V této zemi je také zakázáno vozit ve vozidle onboard kamery a používání jakýchkoliv antiradarů. Motocykl by měl být vybaven dvěma zpětnými zrcátky. Děti do 12 let věku nebo 135 cm výšky musí být přepravovány v zádržném systému. Na předním sedadle nesmí sedět děti do 12 let věku nebo do 150 cm výšky, a to ani v zádržném systému. Alkohol za volantem je v Portugalsku povolen v míře 0,5 ‰.

Rakousko

V Rakousku je povinný výstražný trojúhelník a reflexní vesta pro řidiče. Pro ostatní členy posádky je vesta doporučována. Lze použít pouze barvy oranžová, červená a žlutá. Dále je povinná lékárnička, a to i pro motorkáře. Lékárnička musí být v obalu, který bude bránit vniknutí nečistot. V této zemi jsou zakázány onboard kamery. Stejně jako v Německu a Francii je také v některých částech Rakouska, zejména pak ve Vídni, zavedeny nízkoemisní zóny pro vozidla kategorie N bez omezení váhy. Pro cyklisty do 12 let věku je povinná bezpečnostní helma. V Dolním Rakousku dokonce až do 15 let. Děti do 14 let věku nebo do 150 cm musí být zajištěny v zádržném systému, přičemž od 135 cm výšky může být použit podsedák. Alkohol je povolen pro řidiče z praxí do míry 0,5 ‰ a pro profesionální řidiče do míry 0,1 ‰. Pro začínající řidiče při praxi kratší než 2 roky je alkohol zcela zakázán.

Rumunsko

V Rumunsku je povinnost vozit ve dvoustopém vozidle hasicí přístroj. Dále je nutné mít v autě pro každého, kdo vystupuje v mimořádné události z motorového vozidla, reflexní vestu. Povinná je též lékárnička a výstražný trojúhelník. Děti do 12 let věku nebo do 150 cm výšky musí být přepravovány v zádržném systému. Alkohol je pro všechny skupiny řidičů zcela zakázán.

Řecko

V Řecku musíte mít v povinné výbavě hasicí přístroj, lékárničku a výstražný trojúhelník. Není zde tolerováno hands-free do ucha. Děti do 11 let věku nebo do 135 cm výšky musí sedět v odpovídajícím zádržném systému. Měli byste také vědět, že je zakázáno ve voze kouřit, pokud je v přítomnosti osoba mladší 12 let nebo těhotná žena. Alkohol za volantem je v Řecku povolen pro řidiče s praxí v míře 0,5 ‰. Pro motocyklisty, začínající řidiče s praxí kratší než 2 roky a profesionální řidiče je povolen v omezené míře 0,2 ‰.

Slovensko

Na Slovensku je povinnost, aby chodec nebo cyklista, který se pohybuje po neosvětlené komunikaci nebo po komunikaci mimo zastavěná území za snížené viditelnosti, měl na sobě oblečen reflexní prvek. V povinné výbavě je nutné mít reflexní vestu, a to pro všechny osoby, které vystupují za mimořádné události z motorového vozidla. Toto nařízení platí jak ve dne, tak v noci. V povinné výbavě musí být také lékárnička a výstražný trojúhelník. Děti do 15 let jsou povinni nosit na jízdním kole bezpečnostní helmu. Dospělí mají tuto povinnost také, ale jen mimo města. Na Slovensku nesmíte mít na čelním skle v zorném poli řidiče umístěnou navigaci ani jiný přístroj. Děti do 150 cm výšky nebo do 36 kg musí být ve voze přepravovány v dětském zádržném systému. Alkohol za volantem je v této zemi zcela zakázán.

Slovinsko

Ve Slovinsku patří do povinné výbavy reflexní vesta, výstražný trojúhelník a lékárnička. Reflexní vestu musí mít každý, kdo při mimořádné situaci vystupuje z auta. Hasicí přístroj je povinný pouze pro nákladní vozy a autobusy. Děti do 12 let věku nesmí být přepravovány na motocyklu nebo mopedu. Je zde také zakázáno používat antiradary, včetně upozornění na radary v navigaci. Děti do 15 let věku musí na jízdním kolem nosit bezpečnostní helmu. Děti do 12 let věku nebo do 150 cm výšky musí být přepravovány v zádržném systému. Alkohol za volantem je povolen pouze pro řidiče z praxí v míře 0,5 ‰.

Srbsko

V Srbsku je povinnost, aby chodec nebo cyklista, který se pohybuje po neosvětlené komunikaci nebo po komunikaci mimo zastavěná území za snížené viditelnosti, měl na sobě oblečen reflexní prvek. V povinné výbavě je nutné mít reflexní vestu, a to pro všechny osoby, které vystupují za mimořádné události z motorového vozidla. Toto nařízení platí jak ve dne, tak v noci. V povinné výbavě nesmí chybět také výstražný trojúhelník a lékárnička. Děti do 12 let věku mohou být přepravovány pouze v zádržném systému. Děti od 3 do 12 let nesmí sedět na předním sedadle vedle řidiče. Alkohol je povolen pouze pro řidiče automobilů z praxí, a to v míře maximálně 0,3 ‰. Motocyklisté, začínající řidiči a řidiči profesionálové mají alkohol za volantem zakázaný.

Španělsko

Ve Španělsku je součástí povinné výbavy reflexní vesta, a to pro řidiče a každého pasažéra ve vozidle, a dva výstražné trojúhelníky. Lékárnička a hasicí přístroj povinné nejsou. Řidiči, kteří mají předepsané dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, musí mít u sebe vždy jedny náhradní. Jsou zakázány jakékoliv obrazovky (televize, DVD apod.), které by mohly rozptylovat pozornost, kromě GPS navigací. Při jízdě ale nesmí být navigace připevněna na čelním skle. Ve Španělsku je také pro cyklisty, kteří jedou mimo město, povinná helma. Děti do 12 let věku nebo 135 cm výšky mohou být v autě přepravovány pouze v zádržném systému. Alkohol za volantem je zde povolen pro řidiče s praxí v míře 0,5 ‰, pro začínající řidiče s praxí kratší než 3 roky a řidiče profesionály v míře 0,3 ‰.

Švédsko

Ve Švédsku je pro motorová vozidla povinný výstražný trojúhelník. Doporučuje se však mít v povinné výbavě také reflexní vestu pro každého, kdo sedí ve vozidle a hasicí přístroj. Lékárnička povinná není. Zvláštností ve Švédsku je, že dvoustopá motorová vozidla, která jsou zaparkovaná nebo zastavila v noci, a to včetně úsvitu a soumraku či za špatného počasí, musí mít zapnuta obrysová světla. V případě, že jsou obrysová světla porouchaná, musí být zapnuta světla výstražná. Pro děti do 15 let věku platí při jízdě na kole povinné používání helmy. Děti do 15 let věku nebo 135 cm výšky mohou být v autě přepravována pouze v zádržném systému. Alkohol za volantem je ve Švédsku povolen do maximální míry 0,2 ‰.

Švýcarsko

Ve Švýcarsku musíte mít v povinné výbavě alespoň výstražný trojúhelník. Reflexní vesta, lékárnička ani hasicí přístroj nejsou povinné. Zvláštností ve Švýcarsku je, že pokud vozidlo delší dobu stojí, například před železničním přejezdem, musí řidič použít obrysová světla. Je zakázáno používání antiradarů, a to včetně upozornění na radary v navigaci. Děti do 12 let věku nebo do 150 cm výšky musí vždy sedět v zádržném systému. Alkohol za volantem je povolen pro řidiče s praxí i začínající řidiče v maximální míře 0,5 ‰. Pro řidiče profesionály je zakázán.

Turecko

V Turecku musíte mít v povinné výbavě u dvoustopých motorových vozidel hasicí přístroj a dva výstražné trojúhelníky. Reflexní vesta ani lékárnička povinné nejsou. Všichni cyklisté bez rozdílu věku musí používat bezpečnostní helmu. Děti do 150 cm výšky nebo 36 kg váhy musí být přepravovány pouze v odpovídajícím zádržném systému. Alkohol je povolen pouze pro řidiče s praxí v maximální míře 0,5 ‰. Nulová tolerance platí pro začínající řidiče, řidiče profesionály a řidiče motorových vozidel s karavanem nebo přívěsem.

Ukrajina

Na Ukrajině musíte mít v povinné výbavě hasicí přístroj a reflexní vestu. V autobuse musí být hasicí přístroje dva. Výstražný trojúhelník a lékárnička povinná není. Děti mladší 12 let věku a menší 145 cm nesmí být přepravovány na zadním sedadle motocyklu. Děti do 12 let věku nebo do 145 cm výšky mohou být v automobilu přepravovány pouze v dětském zádržném systému. Alkohol za volantem je na Ukrajině zcela zakázán.

Velká Británie

Ve Velké Británii není povinná žádná výbava. Je nutné ale dávat pozor na to, že pokud cestujete do této země vozidlem s levostranným řízením, musíte si ihned po příjezdu nechat upravit světlomety pro jízdu na levé straně. Pokud tak neučiníte, vystavujete se vysoké pokutě až do výše 1000 liber. Zvláštností ve Velké Británii je, že pokud máte osvědčení zdravotní způsobilosti, které bylo vydáno mimo tuto zem a osvobozuje vás od užívání bezpečnostních pásů, zde není platné. Děti do 12 let věku nebo do 135 cm výšky mohou být ve voze přepravovány pouze v zádržném zařízení. Je zakázáno kouřit ve voze, ve kterém je přítomna osoba mladší 18 let nebo těhotná žena. Alkohol za volantem je zde povolen pro všechny třídy řidičů v míře 0,8 ‰.

