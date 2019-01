Boží Dar - Povětrnostní podmínky v Krušných horách po několika dnech konečně dovolily autobusovým spojům bezpečný průjezd.

Pravidelná linka Karlovy Vary - Boží Dar už opět jezdí na své celé trase. Současné počasí konečně dovolilo obnovit provoz z Jáchymova na Boží Dar a do obce dorazil autobus. U křižovatky na Abertamy počkal na první raaní spoj sypač údržby silnic, který jej doprovázel až do města.

"Osady Myslivny, Ryžovna a Zlatý Kopec se zřejmě podaří, a to podle množství popadaných stromů, zpřístupnit do dnešního večera. Na přístupových silnicích do těchto osad, z kterých stejně nevede silnice nikam dál a není v nich ani možné parkování, tak žádáme řidiče, aby do těchto osad mimo obyvatel, zásobování a IZS vůbec nejezdili," uvedl starosta Božího Daru Jan Horník.

Podle starosty do města začínají opět najíždět neukáznění řidiči. "Nemají přitom zajištěné parkování a vozy odstavují,mkde je napadne, přitom centrální parkoviště naproti benzinové pumpě je vyklizené a je na něm zatím dostatek místa," pokračuje starosta s tím, žes neukázněnými řidiči bude město ejdnat nekompromistě a za špatné stání jim naúčtuje 1000 korun. "Za to by mohli stát na parkovišti dvacet dnů," dodal.

Město také varuje před pády sněhu ze střech domů a upozorňuje majitele, aby provedli alespoň varovné opatření.

Dále platí zákaz vstupu do lesů a na běžecké trasy, které vedou lesním porostem.

"Ode dneška jsou na Božím Daru všechny vleky v provozu, a to vždy od 9 do 16 hodin. Dnes je též již v provozu jeden lyžařský vlek na Neklidu, a to výjimečně pouze do 15 hodin," doplnil starosta s tím, že ve středu večer by mohl být odvolán kalamitní stav.

Po odstranění popadaných stromů byl dnes ráno obnoven také provoz na železniční trati 142 Karlovy Vary – Nejdek – Potůčky.