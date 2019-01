Chodov -Na výstavbu obchodního střediska v příštím roce naváže modernizace samotného nádraží

U něj má vyrůst prodejna obchodního řetězce Tesco.

Chodov – Těžkou techniku a stavbaře s krumpáči v ruce mohou v těchto dnech vidět lidé na autobusovém nádraží v Chodově. Odstartovala zde totiž plánovaná výstavba obchodního domu Tesco. Celé prostranství se dočká kompletní úpravy. Kromě prodejny zde vyroste velké parkoviště pro téměř stovku vozidel. Podle radnice bude sloužit nejen zákazníkům, ale i běžným obyvatelům města.

„Součástí této akce je i přemostění Vintířovského potoka s novým vjezdem do této lokality. Také se počítá se stržením staré plechové lávky pro pěší,“ sdělil místostarosta Chodova Stanislav Pochman s tím, že na základě doporučení dopravních inženýrů dostane město již čtvrtou kruhovou křižovatku, na výjezdu z ulice Tovární u obchodního centra Luna.

Na akci se bude zčásti finančně podílet také Chodov. „V příštím roce bychom měli uvolnit zhruba 2,5 milionu korun, a to na úpravu zeleně, nějaké kousky chodníků a zahlazení nástupních ostrůvků,“ uvedla k tématu tajemnice Městského úřadu v Chodově Marcela Kubicová. Naznačila tím, že na stavbu Tesca by v příštím roce měla plynule navázat i modernizace autobusového nádraží. „Myslím si, že je to dobře. Pokud by se to všechno spustilo najednou, tak by ten provoz byl asi ohrožen,“ podotkl Pochman.

Na autobusovém nádraží má vzniknout provozní budova, kde se počítá s kanceláří či zázemím pro řidiče. Dobrou zprávou je, že v nové hale cestující naleznou toalety a občerstvení. „To je paráda, alespoň si budu mít kam odskočit, když vylezu z autobusu. Také v zimě se ráda schovám do tepla,“ řekla jedna z cestujících.

„My nejsme tranzitní město. V půl třetí tady vystoupí pět set horníků ze Sokolovské uhelné a jdou domů. Ani studenti tu třeba nečekají hodinu na další spoj. I tak jsme rádi, že se komfort cestování zlepší,“ poznamenal místostarosta.