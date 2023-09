/VIDEO, FOTOGALERIE/ Bentley z roku 1948, Tatraplan 600 rok výroby 1952, BMW 327 z roku 1941, ale i Porsche vyrobené před dvaceti lety. To jen slabý výčet automobilových skvostů, které brázdily během víkendu silnice Karlovarska. Do Karlových Varů se totiž sjeli účastníci už 14. ročníku akce Prague Carlsbad classic, jejíž start je tradičně v Praze a cíl právě v lázeňském městě. Zázemí měli majitelé veteránů tentokrát v Grandhotelu Pupp, kde bylo možné všechna vozidla vidět pohromadě.

Pokochejte se: Ve Varech měřili síly majitelé luxusních veteránů | Video: Kopecká Jana

Na rozdíl od běžných závodů nejde v Prague Carlsbad classic o to, kdo dojede do cíle jako první, ale o to, kdo dojede na vteřinu přesně. „Nejvyšší povolená rychlost je padesát kilometrů v hodině. Účastník si musí dopředu spočítat trať, a to na vteřinu, aby na vteřinu přijel včas. Závodníci jedou podle takzvaného roadbooku, který je ale slepý. Na mapě mají sice zakresleno, že za deset metrů mají třeba odbočit doprava, ale neví konkrétně, kde se nacházejí. Ani obce nejsou v roadbooku označené,“ vysvětlila Naďa Horáková za organizátory.

Zatímco v pátek vyrazili účastníci z Prahy, v sobotu se vydali poměřit síly kolem Božího Daru. „Letos se nám přihlásilo 48 závodníků, účast je i zahraniční. Mezi automobily se objevují jak oldtimery, tak i yountimery, tedy auta, která jsou mladší výroby. V tomto případě jde například o Porsche vyrobené v roce 1993,“ vysvětlila.

Zdroj: Kopecká Jana