Opuštěný kostel v Lukové se díky netradičním sochám z hadrů napuštěných sádrou stal jedním z deseti nejděsivějších míst na světě. Autor soch Jakub Hadrava nyní vytvořil další taková strašidelná díla. Vidět je můžete v prostorách zámku Valeč.

Autor strašidelné instalace v Lukové vytvořil další děsivé sochy, nyní pro Valeč | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Expozice pod klenutými stropy představuje duchy dvou dospělých osob a dvojici objímajících se dětí. Autorem je akademický sochař Jakub Hadrava, autor soch v kostele svatého Jiří v Lukové nedaleko Manětína na Plzeňsku. „Jde o novou expozici hlavně pro prohlídky s dětmi. Budou mít v rámci prohlídky úkoly, a nakonec potkají tyto ´duchy´,“ sdělila Deníku zámecká kurátorka Barbora Tichá. „A protože máme i mimo sezonu otevřeno v pátek a v sobotu až do jedenácti hodin večer, je možné si zapůjčit lampy, a zámek projít jen za svitu těchto lamp,“ dodala s tím, že navštívit mohou samozřejmě i prostory s novými sádrovými sochami.

Už na sobotu 11. listopadu je připravena akce nejen pro děti. Zámecké čarokruhy začínají ve 14 hodin divadlem Čaroděj, od 15.30 následuje výtvarná dílna a od 18 koncert chomutovské kapely Dokruhu

V zámeckém areálu je také zachráněný teatron, který mohou návštěvníci vidět v době otevření areálu zámku, a to v pátek a v sobotu vždy od 11 do 23 hodin, v neděli pak od 11 do 18 hodin. Na léto příštího roku na theatronu představí premiéru barokní hry.