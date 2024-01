Mnoho dní ležel sníh na chodnících v některých karlovarských ulicích, aniž by na něho zaměstnanci úklidové firmy AVE CZ, která má údržbu na starosti, vůbec sáhli. Poté, co to začal v pondělí 22. ledna řešit karlovarský magistrát a upozornila na to i redakce Deníku, byla například v ulici Krále Jiřího část chodníku posypána v úterý jen pískem. Pak přišla ve středu očekávaná obleva, a sníh zmizel sám. Místo toho, aby pracovníci odklízeli sníh z neudržených chodníků během víkendu, dočišťovali jen některé úseky ve městě.