Becher´s bar Grandhotelu Pupp v Karlových Varech byl v úterý 3. října dějištěm vůbec první barmanské soutěže Mattoni Grand Drink Junior, která se konala v rámci už 12. ročníku národního kola Mattoni grand drink

Zájem teenegarů o historicky první ročník byl velký. Přihlásily se do něho totiž desítky mladých barmanů z celé republiky, porotě se přitom mohlo předvést jen 17 z nich. Děvčata ve finále dominovala, barmanské soutěže se jich totiž účastnilo hned jedenáct. Jednou z nich byla i sedmnáctiletá Vanesa Ilnycká z Jablonce nad Nisou, která soutěžila se svým Dračím embryem. „Můj výtvor měl symbolizovat život za doby draků. Součástí koktejlu bylo tedy dračí ovoce, limetka a curacao nebo máta,“ svěřila se soutěžící.

Jak zdůraznil ředitel soutěže Radek Poláček, každý drink musí být originální, povinnou součástí je minerální voda Mattoni. „A nehodnotí se jen technika, tedy například vystupování nebo profesionální přístup, ale také samozřejmě kvalita koktejlu, jako je chuť, vzhled i inovace,“ vysvětlil ředitel s tím, že drink musí mít i filozofii a musí být jednoduše aplikovatelný, to znamená, že danou recepturu může jakýkoliv barman jednoduše zopakovat.

Barmanské soutěže se účastnil i Jan Lukas, profesionální barman z Českých Budějovic, který skončil v roce 2017 jako druhý na světovém klání Grand Prix. Prozradil, že barmanské umění prochází v posledních letech řadou změn. „Za poslední dva roky tak sledujeme, že drink musí mít nižší obsah alkoholu a musí být nízkokalorický. Zákazníci více ctí zdravý životní styl, chtějí ale dále chodit do společnosti, chtějí se bavit a nepotřebují k tomu vypít spoustu množství alkoholu. Pro nás barmany je tedy výzvou dělat takové koktejly,“ uvedl Lukas. „Více se také používají lokální a sezónní suroviny. V koktejlovém prostředí se navíc stále více používá technika z kuchyně a cukrářství. Příkladem je třeba jedlý stříbrný prach, který dokáže změnit texturu nápoje, mění jeho vizuální stránku, přičemž chuť drinku zůstává stejná,“ dodal.

Strategická manažerka společnosti Mattonni 1873 Barbora Gavendová potvrdila, že hlavní důraz v soutěži je kladen právě na nealkonápoje, nízkokalorické, které jsou navíc kreativní a inovativní. „I my se snažíme více prosazovat zdravý životní styl, minerální voda je pro to vhodná. Uvedli jsme na trh novinku Mattoni extra perlivá, která je ideální právě jako základ pro koktejly, a to díky bublinám. Ty jsou dokonce větší než v klasické perlivé vodě. Navíc díky nim více vyniká chuť koktejlu,“ uzavřela Lutfia Volfová, PR manažerka společnosti.

Právě Becher´s bar Grandhotelu Pupp vsadil od covidu na umění barmanů. Havními barmany jsou v něm Vítězslav Cirok a Jan Šebek, jedni z nejlepších ve svém oboru v České republice.