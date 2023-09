Návštěvníci se podívají i do míst, kam normálně nemohou. Třeba do tajného bunkru Jasyr a na cestě mohou obdivovat otevřené kostely. Unavené nohy pak v cíli křísit výbornou pálenicí, opečenými špekáčky i hudbou.

Zámecký park Valeč je přístupný po celý rok. | Foto: Mária Cibová

Třetí ročník pochodu Barokní krajinou Valče se koná už tuto soboru 23. září. "Nepotřebujete žádnou registraci, prostě přijďte na start na fotbalové hřiště, dejte si čaj či kávu a vyrazte na vámi zvolenou trasu. Pokud vám zdraví neumožňuje účast na pochodu, klidně se za námi stavte alespoň v cíli u ohně a hudby, bude se točit i pivo a o valečskou pálenku také nebude nouze," zve všechny milovníky přírody a zdravé chůze Markéta Petrová za Klub Českých turistů - Barokní Valeč.

Pochod je rozčleněn do čtyř tras: Dětská v délce pěti kilometrů, která návštěvníky provede po Valči a nejbližším okolím. "Na trase rozmístíme úkoly, které nám i letos připraví Základní a Mateřská škola, za což moc děkujeme," vzkazuje Markéta Petrová. Kočárková trasa bude stejná jako loni, a to v délce devíti kilometrů po takzvané zámecké lesní cestě. "Všem vřele doporučujeme vyrazit na trasu 21 kilometrů, která vede na krásná místa a i do běžně nepřístupných míst. Zejména do tajného bunkru „Jasyr“, kde bude možné díky spolku vojenské historie „Jasyr“ navštívit komentovanou prohlídku vždy od 10, 11 a 12 hodin,. Vstupné činí 150 korun. Bunkr je na trase cca po pěti kilometrech, tak pokud máte zájem o komentovanou prohlídku, naplánujte si dle toho čas vašeho startu. Pokud vás Jasyr zajímá, ale 21 kilometrů je moc, lze trasu zkrátit na 11 kilometrů, aniž byste bunkr minuli," vysvětluje Markéta Petrová. Dodala, že na trase bude po celý den otevřená kaple sv. Jana Nepomuckého ve Velkém Hlavákově a kostel nejsvětější Trojice ve Verušičkách.

Organizátoři doporučují na trase používat aplikaci mapy.cz, protože bude jen částečně značená. "A samozřejmě nebude chybět trasa 50 kilometrů pro ty nejodvážnější. I na této trase se bude aplikace mapy.cz hodit, protože tento úsek bude zcela bez značení," zdůraznila Markéta Petrová.

Informace pro všechny trasy: Účastníci na startu ráno obdrží mapy a ovesnou svačinu na cestu a k dispozici bude občerstvení . "Přijďte kdykoliv v rozmezí od 9 do 11 hodin. Pro ty, co půjdou nejdelší padesátikilometrovou trasu, budou organizátoři na startu od 7 hodin. Cíl bude rovněž na fotbalovém hřišti, turisté obdrží diplom a děti odměnu. Nejvzdálenější, nejmladší a nejstarší účastník pak speciální cenu.

"Všichni si budete moci opéct doupovské špekáčky od Pelantů, které dostanete zdarma. Díky stánku Valečské pálenice si v cíli můžete dát nejen kvalitní ovocnou pálenku, ale i valečské pivo. A letos snad již vyjde i hudba k ohni, na kytaru zahraje a zazpívá Mikuláš Tichý. Tak sobě i nám držte palce, ať nám přeje počasí jako loni, těšíme se na Vás! V případě jakýchkoliv dotazů pište či volejte, marketa@palenice.cz, 724 663 567. Děkuji všem, kdo nás podporují, zejm. našim dobrovolníkům, MAS Vladař a Karlovarskému kraji, obci Valči, Fammilkám a Ovesné svačince, Valečské pálenici, Pelantovi - Doupovským uzeninám, Westprintu a v neposlední řadě všem vlastníkům, kteří nám umožňují pochod vést po svých pozemcích," uzavřela Markéta Petrová.