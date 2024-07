Celkem 65 kontrol zatím provedli zaměstnanci České obchodní inspekce (ČOI) na karlovarském festivalu. Jako každý rok i letos kontrolují, zda obsluhy festivalových barů nešidí zákazníky. Nepoctiví barmani ovšem nebyli na letošním 58. ročníku filmového festivalu těmi největšími hříšníky. Jak totiž inspektoři zjistili, mnohem více než v minulosti totiž nalévali prodejci alkohol nezletilým.

„Do středečního večera jsme v rámci festivalu provedli zatím 60 kontrol. Nedostatky byly zjištěny ve 34 případech. Letos však, oproti předcházejícím létům, nebylo námi zjištěným nejčastějším nedostatkem nedodržení deklarované míry či hmotnosti, nebo špatné účtování. Ačkoliv i to bylo zjištěno ve 12 případech a nejvyšší předražení nedodržením deklarované hmotnosti podaných pokrmů činilo 31,5 korun, respektive 75 korun naúčtováním couveru, který nebyl podán. Nebylo to ani použití neověřených měřidel, které jsme zatím zjistili ve dvou případech. Nejčastějším nedostatkem bylo jednoznačně podávání a prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let, které jsme dosud zjistili ve 20 případech,“ uvádí ředitel regionálního inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský Jan Řezáč.

Do kontrolních skupin ČOI se letos zapojili mladiství figuranti, kteří si v rámci kontrolních nákupů či konzumací objednávali alkoholické nápoje. „Prakticky ve 40 procentech případů se jim to bez problémů podařilo. Bezprostředně následoval zásah inspektorů, kteří vše sledovali a dokumentovali. Ve dvou případech byl prodej alkoholu osobě mladší 18 let zjištěn opakovaně. Prodávajícím ve správním řízení hrozí pokuta až do výše 1 000 000 korun,“ říká ředitel Řezáč.

Celkově bylo podle něho do středečního večera za méně závažné nedostatky uloženo 7 poku, které inspektoři vyřešili příkazem na místě. Celkem rozdali pokuty v konečné výši 25 000 korun. 27 případů bude řešeno ve správním řízení.

„Ve srovnáním s loňským rokem sledujeme značný nárůst případů se zjištěním nedostatků. Přičemž lze považovat za alarmující počet případů podání alkoholu osobám mladším 18 let. V letošním roce měli inspektoři ČOI k dispozici oproti předchozím létům dvě kontrolní skupiny s mladistvými figuranty. K tomuto kroku přistoupila ČOI kvůli tomu, že při posledních ročnících festivalu se potvrdil trend nalévání alkoholu osobám mladším 18 let. Dalším důvodem jsou i poznatky obcí a spotřebitelů, podle jejichž informací v poslední době roste počet takovýchto případů,“ uzavírá ředitel ČOI.