Bary v Jaltské podepsaly s městem dohodu. Problémoví hosté budou na blacklistu

O co vlastně jde? Omezující vyhlášku schválili v prosinci zastupitelé s tím, že začne platit k 1. červnu, pokud bary nesplní šest podmínek. Na jejich provoz si totiž stěžují lidé žijící v okolí, protože kolem podniků se srocuje velké množství lidí. Vyhláška nařizovala uzavření barů během pátků a sobot už v jednu hodinu v noci, což provozovatelé považovali za likvidační a diskriminační. Od začátku roku se podnikatelé s vedením města opakovaně scházeli a snažili se najít společnou řeč. Výsledkem tak byl podpis březnového memoranda, kde se hovořilo o tom, že podmínky podnikatelé začínají naplňovat. V polovině května se sešli znovu zastupitelé v domnění, že budou záležitost s vyhláškou revokovat jen tak, aby nevstoupila 1. června v platnost. Mnoho z nich se ale spletlo, protože na jednání zastupitelé odsouhlasili její akceptaci pouze s malou změnou - bary nebudou muset končit v 1 hodinu, ale ve 2 hodiny v noci.

Podle radního Martina Duška (ANO) a velitele městské policie Marcela Vlasáka totiž podmínky podnikatelé nesplnili. "Už při podpisu memoranda bylo jasné, že některé bary vůbec podmínky zadané v prosinci do té doby neřešily. Měli jsme na začátku května jednání s policisty i strážníky a jejich závěry jsou takové, že závazky nejsou dodržovány. Policie tam opakovaně řešila trestně právní činnost, jako jsou rvačky a loupeže. Ze strany podniků tedy nedošlo k žádné nápravě. Proto vyhláška nabývá platnost skutečně 1. června," vysvětloval na květnovém jednání radní Dušek. Dodal, že zavírací hodina se posouvá z jedné hodiny na druhou a že vyhláška se nově nebude týkat ulice Dr. Engela, kde je Ratini bar, který nemá od ledna žádný delikt. Podle velitele Vlasáka se podobné vyhlášky schvalují i v jiných městech. "Opíráme se o výstupy policie. Navíc máme poznatky, že se lidé stále srocují před bary," uvedl Vlasák.

Dohoda s podniky v Jaltské se rýsuje. O víkendu ale napadli štamgasti ostrahu

Opoziční zastupitelé z řad KOA a Pirátů na květnovém jednání neskrývali, že jsou velmi překvapeni, proč se vlastně sešli. "Žil jsem v domnění, že tu budeme řešit okolnosti, za jakých bude memorandum naplněno a že budeme schvalovat odklad platnosti vyhlášky. Toto mi přijde vůči těm, co dohodu podepsali, minimálně jako neférové. Je mezi nimi řada těch, kteří jsou nyní postaveni do autu," prohlásil Petr Kulhánek (KOA). "Cokoliv podepisuje město, nemá ani cenu papíru, protože mi zkrátka přijde, že město nikdy memorandum nechtělo naplnit," přidal se Jindřich Čermák (Piráti).

Majitel Barracudy Jiřík i přesto, že se cítí podveden, chce znovu s vedením magistrátu jednat. "Já osobně nemám problémy se zákazníky, tak proč bych na to měl doplácet. Navíc jsme se při podpisu memoranda dohodli, že pokud nastanou nějaké potíže, budeme je operativně řešit. Jde mi zkrátka o princip. Mám ochranku, nedovolím vynášet sklo z podniku, v baru buduji kuřárnu. Do toho, abych splnil podmínky města, jsem investoval statisíce korun. Město mě ale podřízlo a to prostě nedávám. Ještě nevím, co budu dělat. Rád bych znovu s radnicí jednal," komentoval záležitost podnikatel.

Za bary v Jaltské orodují i dýdžejové, jedním z nich je ředitel Imperialu

Velmi překvapen z toho, jak město postupovalo, je majitel prostorů Molly Volf. "Pokud jsou před bary problémoví zákazníci, na videích od městské policie není vidět, že by to řešila pokutami. Uvidíme, co bude, jak na tom budeme finančně. Jestliže na tom budeme tratit, podáme žalobu. Ta ale zřejmě nebude hromadná. Každý podnik si to bude řešit sám," dodal.

Podmínky, které musely podniky splnit do 31. května:

1. vyvinou maximální snahu k zajištění a udržení dodržování nočního klidu v blízkém okolí své provozovny

2. omezí hlučnost svých návštěvníků tak, aby ruchem nebyli obtěžováni občané, kteří v dané lokalitě bydlí a mají právo na klidný spánek, veškerá zábava se bude odehrávat především uvnitř provozoven, i tak s ohledem na dodržování nočního klidu

3. obstarají si provoz své živnosti takovým způsobem, aby návštěvníci jejich provozů co nejméně opouštěli toto místo, či dokonce migrovali po barech a tím způsobovali hluk na ulicích

4. ve svých provozovnách umístí cedule s nápisem zákaz vynášení alkoholu a osobně či prostřednictvím svého zaměstnance nebo jiné osoby budou na tuto povinnost dohlížet

5. zajistí v případě možnosti zřízení prostorů vyhrazených pro kouření

6. osobně či prostřednictvím jiné osoby zajistí dozor nad dodržováním uvedených pravidel uvnitř provozovny i v bezprostředním okolí jejich provozoven