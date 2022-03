"Na memorandu se pracovalo dva a půl měsíce. Nepokoje v této části města nejsou jen poslední měsíce, ale byly už v minulosti. V dokumentu se signatáři zavazují, že splní striktní podmínky," uvedl karlovarský radní Martin Dušek.

Jednou z podmínek je například zřízení kuřáren přímo v provozovnách, pokud je to technické možné. To by mělo zamezit lidem, aby chodili kouřit ven, kde se následně hlasitě baví, a to právě obtěžuje lidi z okolních domů. Už mnoho měsíců platí v provozovnách zákaz vynášení sklenic ven, štamgasti nedostanou ani plastové kelímky. Podnikatelé jsou také povinni zajistit si pomocnou sílu, která bude dohlížet na dodržování pořádku nejen v podnicích, ale i před nimi. Provozovatelé jsou si ale dobře vědomi, že vyhazovači nemají žádné pravomoci. "Kuřárnu jsme vybudovali, stálo nás to v řádu statisíce korun. Vyhazovače už máme delší dobu," hlásila po podpisu memoranda provozovatelka Bamboucha Baru a Bali Coffee Baru Renáta Al Haboubi.

Další podmínkou dohody je i vyloučení problémových návštěvníků. "Budeme vytipovávat lidi, kteří u nás dělají nepokoje, a ti budou na blacklistu. Zákaz vstupu už jsme museli takto oznámit třem lidem," informovala Al Haboubi.

Společně s provozovatelem Baracudy Pavlem Jiříkem pak zdůraznili, že do baru nevpustí žádné osoby, které jsou silně podnapilé či agresivní. Podle podnikatelů by nové podmínky neměly mít zásadní vliv na návštěvnost podniků. "Memorandum se dělá hlavně pro zákazníky, aby se mohli v centru města bavit," připomněl generální ředitel hotelu Imperial a zároveň DJ Alexandr Rebjonok, který se tomuto řemeslu věnuje už od mládí a nyní hraje v Ratini baru. I ten je na seznamu problémových podniků.

Další z podmínek je takzvané opětovné vstupné. I to by totiž mělo zamezit shlukování lidí před bary a jejich pendlování mezi nimi. Jak opakovaně vysvětlil v minulosti velitel městské policie Marcel Vlasák, problémové bary mají totiž tu specifičnost, že se jich hned několik nachází na malé ploše a lidé tak mezi nimi korzují. "Opětovné vstupné bude záviset na dané produkci. Počítáme se sazbami od 50 do 200 korun," nastínil podnikatel Jiřík.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové i nadále kolem barů chodí kontrolní hlídky, jejichž členy jsou strážníci, policisté a nyní i zaměstnanci města. "Memorandum zatím všichni podnikatelé nepodepsali. Předpokládáme ale, že nabyde v brzkých hodinách platnost a podmínky by měly začít už platit tento víkend. Po každém víkendu budeme situaci vyhodnocovat. Vyhláška omezující provozní dobu je účinná od 1. června, pokud se dodrží podmínky, její účinnost by se mohla posunout. Pokud naplněny nebudou, neznamená to, že ji okamžitě zavedeme. Určitě se budeme o případných problémech s provozovateli nočních podniků bavit," uvedla primátorka s tím, že případný odklad účinnosti vyhlášky by mohlo projednat zastupitelstvo města na mimořádném jednání, které by se mohlo uskutečnit v průběhu května. "Oceňuji věcný a vstřícný postoj provozovatelů podniků. Vedle námi navržených podmínek sami iniciovali řadu opatření, která pomohou zklidnit neutěšený stav nočního centra města. Věřím, že pravidla a mechanismy, tak jak je memorandem nastavujeme, kýžený efekt přinesou. Máme jasně stanovené podmínky, které sice nějakým způsobem provozovny zatíží, ale rozhodně neomezí jejich fungování. Zároveň ale pomohou k tomu, aby nebylo omezováno právo obyvatel lokality na kvalitní život bez obav a klidný spánek," dodala Pfeffer Ferklová.