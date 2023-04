"Zatím jsme obdrželi čtyři oznámení o porušení obecně závazné vyhlášky města, která omezuje provozní dobu v daném území. Jde o přestupky proti pořádku v územní samosprávě, a to porušování obecně závazných vyhlášek územně samosprávných celků. Za to hrozí sankce až 100 tisíc korun. Jedno řízení právě zahajujeme, tři už běží," informoval mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. "Žádné řízení ještě nebylo pravomocně rozhodnuté - buď přestupce využil opravných prostředků nebo běží lhůta pro jejich uplatnění. Řízení o přestupku je neveřejné, informace o osobách, proti kterým jsou vedena, neposkytujeme," dodal.

Mluvčí městské policie Nikola Záhorová k problematice před časem uvedla, že se situace po zavedení vyhlášky v této části města zlepšila. "V současné době neevidujeme žádné stížnosti občanů na rušení nočního klidu. Koncentrace lidí před bary se snížila. Kontroly tam ale děláme stále," řekla tehdy.

Krátce po zavedení vyhlášky, k němuž došlo vloni 1. června, karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová prohlásila, že provozovatelé barů vyhlásili městu válku. "Je jasné, že kvůli zkrácení provozní doby mají provozovatelé dotčených barů menší příjmy, a to nám přijde diskriminační. Doba už není taková, aby k nám chodili lidi na pátou hodinu pít čaj. Pokud uspějeme v žalobě za diskriminaci, budeme se bránit dál a budeme chtít po městu náhradu ušlých zisků," pohrozil letos v lednu majitel klubu Molly. Pavel Jiřík, který vlastní sousední bar Barracuda v Jaltské ulici, se tehdy zmínil, že o žalobě neuvažuje. "Už jsem se asi smířil a přiznám se, že jsem se musel hodně přizpůsobit. Ještě před rokem jsem byl připraven, že v mých prostorách postavím kuřárnu, když nás ale město tímto způsobem zařízlo, nemám chuť do toho investovat stovky tisíc korun," reagoval podnikatel, který přiznal, že na omezení provozu je značně finančně bit. "Nebudu to konkretizovat, ale to je jasné. Druhá věc jsou návštěvníci, z nichž část jsou turisté. Ti naprosto nechápou, proč musíme v pátek a v sobotu zavírat ve dvě hodiny. Nerozumí tomu a jsou z toho špatní," uzavřel Jiřík.