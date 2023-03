Plánované uzavření bazénu v Domově mládeže v Karlových Varech, který provozuje Karlovarský kraj, ostře kritizovalo hnutí ANO, které je v opozici, a bylo příčinou návrhu na odvolání radního pro školství Jindřicha Čermáka (Piráti). Kraj nakonec ustoupil a bazén bude fungovat dál, ovšem rezignaci krajského radního pro školství se ANO prosadit nepodařilo. Krajská koalice ho vždy podržela, přestože podle ANO i dalších opozičních stran radní Čermák dlouhodobě nezvládá svoji práce a navíc se na veřejnosti prezentuje naprosto nevhodným chováním. "Jsme přesvědčeni, že současná vládnoucí koalice má ve svém středu politika, který by dokázal funkci radního pro školství vykonávat daleko lépe a zodpovědněji,“ uvedl Erik Klimeš (ANO), krajský zastupitel a člen školského výboru.

Kritika opozičních politiků se na hlavu radního Čermáka snáší dlouhodobě a většina z nich si nedovede představit, že by tuto funkci zastával až do konce volebního období. „Od požadavku na výměnu radního Čermáka neustoupíme. Školství je jedním z nejpalčivějších problémů našeho regionu a potřebuje silného, schopného a erudovaného politika, který mu bude rozumět, bude mít vizi a hlavně bude pracovat. To se o současném radním rozhodně říci nedá,“ doplňuje starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík (ANO).

Podle radního Jindřicha Čermáka stále platí právo opozičních kolegů na vyvolání hlasování o odvolání kohokoliv z rady, případně celé rady. "Obvykle se k tomu ale přidávají i argumenty a důvody, což v únorovém odvolávání jaksi chybělo. Vždy jsem se domníval, že politika, byť může být vyhrocená, má být primárně o dialogu. Místo něho dostáváme na jednání zastupitelstva takové zvrácené Ein Kessel Buntes," komentoval snahu ANO o jeho odvolání Čermák.

Vytrvalý boj opozičních zastupitelů za záchranu plaveckého bazénu v Domově mládeže v Karlových Varech - Drahovicích byl podle opozičního hnutí ANO ale slaví úspěch. Radní pro školství a tělovýchovu Jindřich Čermák (Piráti) totiž zastupitelům slíbil, že bazén zůstane v provozu i v příštích letech. „Jsem velmi ráda, že jsme přiměli vedení kraje ke změně rozhodnutí. Bylo by špatné zavírat fungující sportoviště, zvláště v době, kdy se tolik volá po sportování a pohybových aktivitách všech věkových kategorií,“ uvedla ke změně postoje kraje poslankyně parlamentu a předsedkyně zastupitelského klubu Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Právě ona patřila k nejhlasitěji protestujícím zastupitelům a poukazovala na skutečnost, že snahy o uzavření bazénu byly již v minulých letech, ale vždy se podařilo najít řešení a provoz bazénu zachovat.