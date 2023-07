Jak už Deník informoval, kraj jako vlastník chtěl bazén zavřít kvůli vysoké ztrátovosti, která dělala velké komplikace domovu mládeže. Stát se tak mělo už ke konci loňského roku. Po značné kritice se nakonec termín posunul na 30. června letošního roku s tím, že se mezitím měl Karlovarský kraj ve spolupráci s městem Karlovy Vary pokusit najít takové řešení, aby provoz bazénu zůstal zachován. Východiskem proto bylo oddělit bazén právně, organizačně a ekonomicky od domova mládeže. A tak se také stalo.

„Jenomže stávající zaměstnanci dostali výpověď,“ postěžovala si redakci Deníku bývalá exhejtmanka, poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Rozhodnuto: bazén v Drahovicích bude mít vlastní organizaci. Kraj shání ředitele

„Dostal jsem výpověď pro nadbytečnost. Nový ředitel mě zatím neoslovil. Nikdo se mnou tady nemluví, jen jsem dostal pokyn, ať ve čtvrtek 29. června přijdu a předám klíče. Jsem z té celé situace už poměrně otrávený, házejí mi klacky pod nohy, ze strany kraje jsem se nedočkal žádného zastání. To předání mi přijde hodně podivné a zvláštní. Bazén má své specifikace, na léto se vždy vypouštěl. Jak to nyní bude? Nevěřím jim, že to s ním myslí vážně,“ komentoval změny dosavadní správce Václav Novosada.

Ten připustil, že transformace je právní proces, jehož součástí jsou výpovědi stávajících zaměstnanců. „Ale výpověď dostali i plavčíci. Nový ředitel je kamarád ředitelky domova mládeže, přijde mi to všechno divné,“ dodal Novosada.

Krajský radní pro školství Jindřich Čermák (Piráti) reagoval, že nábor zaměstnanců je záležitostí nového ředitele. „Na tuto pozici jsme vyhlásili výběrové řízení, do něhož se přihlásili čtyři zájemce. Dva odstoupili, a vyhrál nakonec Jaroslav Sýkora, který bazén zná, protože mu dělal jako externista technologa. My jsme nakonec opravdu rádi, že jsme toto místo obsadili, protože finanční odměna, kterou jsme na něj stanovili, nebyla nijak vysoká,“ vysvětloval radní Čermák. „Ano, je pravda, že zaměstnanci dostali výpověď, protože zde vznikla nová organizace, která bazén naplno rozběhne od 1. září. Během léta bude areál mimo provoz,“ pokračoval.

Podívejte se, jak se zastupitelé pohádali o bazén v Drahovicích

Jak dodal, bazén má zatím sloužit jen sportovním klubům, které si ho budou pronajímat. Tím by se měly uvolnit kapacity v KV Areně, která by měla především sloužit veřejnosti. Čermák proto nepředpokládá, že by bazén v Drahovicích měl sloužit pro náhodné zájemce. „I proto zatím nepředpokládáme se stálými plavčíky. Uvidíme ale, jak se zde bude situace vyvíjet. Režim provozu můžeme podle potřeb změnit,“ uzavřel radní Čermák.