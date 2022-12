Téměř hodinu a půl diskutovali v pondělí odpoledne zastupitelé Karlovarského kraje o osudu bazénu, který jako svou doplňkovou činnost provozuje Domov mládeže a školní jídelna v karlovarských Drahovicích, tedy krajská příspěvková organizace. Bazén je využíván jen částečně a podle původního návrhu se měl ke konci letošního kalendářního roku uzavřít, protože finančně zatěžuje domov mládeže. Každý rok končí ve ztrátě dva miliony korun, letos to budou dokonce tři miliony. Zastupitelé ale nakonec rozhodli, že mu dají ještě šanci. Minimálně do konce aktuálního školního roku tak zůstane napuštěn.

Jak upozornil během jednání radní pro školství Jindřich Čermák, v této problematice nejde o bazén jako takový, ale o to, že je pod domovem mládeže, který ho musí dotovat. Provoz bazénu je ztrátový, ale kraj na něj nemůže přispět ani korunu, protože mu to česká legislativa neumožňuje. Domov mládeže tak musí část pokojů pronajímat na úkor poptávky studentů komerčně jako hotel, aby ztrátu vyrovnal. Krajští zastupitelé nakonec vzali přes velký protest karlovarské primátorky Andrey Pfeffer Ferklové na vědomí, že jedním z možných řešení je to, že bazén převezme a bude provozovat město.

"Sportovní kluby, které sem docházejí, se o uzavření k 31. prosinci dozvěděly až 23. listopadu," upozornila primátorka, která dodala, že hodinová taxa nyní činí 2300 korun a že to je zřejmě ten důvod, proč je bazén tak málo využíván. Podle Čermáka jsou ceny nastaveny tak, aby pokryly 50 procent nákladů. "Když půjdete s cenou níž, možná ta obsazenost bude vyšší," reagovala Pfeffer Ferklová.

Radní Vít Hromádko konstatoval, že to je retro bazén, do něhož se 30 let neinvestovalo. "Pokoje jsou tragédie, v nichž bych své dítě nechtěl ubytovat. Ty pokoje také potřebují investice," konstatoval. "Byli jste se v těch pokojích někdy podívat, v čem tam studenti žijí? Já preferuji spíše je a jejich budoucnost," prohlásil Čermák.

Nejen internát, ale i bazén potřebuje opravit. Existovala dvě sporná stanoviska, v jaké výši by ty investice měly být. Zaměstnanci KV Areny během několika dnů došli k závěru, že se úpravy vejdou do 100 tisíc korun. "Ta informace, že bazén potřebuje rekonstrukci za mnoho milionů korun, se tedy nezakládá na pravdě. Lidé, kteří to říkají, by za to měli nést odpovědnost," ohradila se zastupitelka a poslankyně Karla Maříková. "Už studie z roku 2015 říká, že náklady na potřebné opravy budou ve výši 16 milionů korun. S bazénem jste neudělali nic, jen jste to odsunuli do budoucna," vytkl současné opozici a někdejšímu krajskému vedení hejtman Petr Kulhánek.

Diskutující, například Karel Jakobec nebo zastupitel a senátor Miroslav Plevný, argumentovali, že bazén v Drahovicích je spíše regionální záležitostí, protože ho navštěvují především sportovní kluby z Karlových Varů, a proto by si ho do své správy mělo vzít krajské město. "A to vám nevadilo, že jste do Císařských lázních nalili 1,5 miliardy, a přitom je to také regionální záležitost?" zlobila se Gabriela Dostálová. Proti návrhům, že by krajský bazén měly spravovat Karlovy Vary, se ostře ohradila samotná karlovarská primátorka: "My už platíme naše tři bazény, které využívají i přespolní školy a školky. Nevím, proč bychom měli financovat další bazén. To si tady začneme hrát na to, že ten, kdo je přespolní, má platit více? My tyto rozdíly nechceme. I za veřejné bruslení v KV Areně chceme od všech školních zařízeních stejně."

Zásadní připomínku pak sdělila vedoucí odboru školství krajského úřadu Monika Havlová. "Paní ředitelka domova mládeže je tady opakovaně nařčena z toho, že to je ona, kdo chce bazén zavřít. Ten stav je ale neudržitelný a já se jí chci zastat. Jako řádný hospodář totiž opakovaně a dlouhou dobu upozorňuje na to, že bazén musí financovat jako doplňkovou službu z té hlavní a že to je v rozporu s platnou právní úpravou," uvedla Havlová.

O konkrétní účetnictví v obou těchto službách se velmi zajímala zastupitelka, exhejtmanka a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. "Z podkladů vidím, že příjmy z internátu v loňském roce dosáhly 13 milionů, což mohlo bohatě pokrýt dvoumilionovou ztrátu na bazénu. A tomu nějak nerozumím. Copak to tu kraj s námi hraje za hru?" divila se. Na to jí senátor Plevný vysvětlil, že příjmy se ještě nerovnají zisku. "Domov mládeže má samozřejmě nějaké výdaje, už jen třeba za provoz budovy. Taková tvrzení jsou tak trochu mimo mísu," podotkl Plevný.

Zastupitelé se napříč stranami shodli, že bazén nechtějí zrušit, ale je potřeba najít schůdné řešení pro všechny strany. Jednou z variant je proto i to, že by se účetně a právně od domova mládeže oddělil. Během následujících týdnů se má řešit i to, kde by sportovní kluby případně trénovaly. KV Arena je totiž téměř naplněna i z důvodu veřejného plavání, volné kapacity nemá ani základní škola na Růžovém Vrchu.