Od začátku května už nebude značka Becherovka součástí francouzského koncernu Pernod Ricard. Jeden z národních klenotů převezme polská skupina Grupa Maspex. Ta má mimo jiné v portfoliu značky Żubrówka, Relax, Tiger energy drink, Dr Witt či Kubík.

Zásadní proměnou prošla Becherovka, kde vznikla například stylová průchozí kavárna. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Více, než stoletou tradici má firma Jan Becher – Karlovarská Becherovka. Byla založena v roce 1807 rodinou Becherů, tehdy jako rodinný podnik. Becherovka byla roku 1922 zaregistrovaná jako ochranná známka. V roce 2001 byl dokončen proces privatizace a značka přešla do vlastnictví jednoho z největších výrobců destilátů a vína na světě – francouzské skupiny Pernord Ricard. Ta nyní Karlovy Vary opouští a Becherovka se stává součástí polské společnosti Grupa Maspex.

Součástí akvizice, jejíž cena není známa, je spolu se značkou Becherovka i výrobní závod a sklad v Karlových Varech. Tato akvizice rozšiřuje nejen portfolio společnosti Maspex o unikátní produkt, ale zároveň také dokazuje posílení pozice na trhu s alkoholickými nápoji, na kterém společnost působí od roku 2022.

Podívejte se, nad Bečovem narovnávají serpentiny. Termín platí

„Rádi bychom naše zákazníky ujistili, že převzetí značky Becherovka proběhlo s plným respektem k její bohaté tradici a dědictví. Zavázali jsme se nadále rozvíjet značku a zajistit, aby si zachovala svůj jedinečný charakter a recepturu, která se těší neutuchajícímu uznání. V současnosti je naší hlavní prioritou integrace a udržení prodeje prostřednictvím efektivního začlenění Becherovky do naší nabídky. Do značky budeme nepochybně i nadále investovat, a to prostřednictvím vývoje nových produktů a marketingových aktivit. Becherovka je regionální značka a my chceme nadále pokračovat v její podpoře i v jejím rodném městě, v Karlových Varech. Výrobek bude distribuován skrze pobočky v celé Grupe Maspex a plánujeme jej rozšířit i na nové exportní trhy, díky čemuž poskytneme ještě většímu počtu spotřebitelů možnost vychutnat si jedinečnou chuť výrobků této značky,“ uvedla Wioleta Maria Czaja, generální ředitelka poboček Česká republika a Slovensko.