Grandhotel Pupp prošel za poslední čtyři roky zásadní proměnou, jehož výsledkem není jen nový design rececepce či Becher´s baru, ale i samotná značka hotelu. Doby zlatového názvu Pupp jsou ty tam, nově ho nahradilo moderní typologické písmo. „Chtěli jsme jít s dobou, ale zároveň odkázat i na někdejší historii hotelu. To podle mě chybělo. Součástí je tedy nový facelift, změna designu. Tu pro nás vytvořilo Studio Najbrt Aleše Najbrta, který má na starosti například i filmový festival. Jde o opravdovou současnou ikonu českého designu,“ říká generální ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz.

Součástí nového faceliftu je i nová nabídka samotného Becher´s baru včetně loga. Ten totiž od nového zprovoznění po letošním lockdownu nabízí zcela originální koktejly cílené cenově i na běžné Karlovaráky.

Vymyslet nový koncept koktejl menu by se ovšem neobešlo bez profesionálů. A tak vedení hotelu sáhlo po skutečných českých špičkách v tomto oboru. Nová nabídka koktejlů je tak dílem Jana Šebka, který například soutěží mezi dvacítkou nejlepších českých barmanů na Matonni Grand Prix, má za sebou působení ve Four Seasons Hotel Prague či v Baru L' Fleur, který se řadí mezi top české bary.

Tandem nových barmanů v Becher´s baru Grandhotelu Pupp doplňuje Vítězslav Cirok, nejlepší český barman z roku 2015, ve stejném roce byl i mezi nejlepšími šesti barmany na světě, na soutěži v Kapském městě (JAR) obsadil třetí místo.

„Chtěli jsme, aby se Becher´s bar stal koktejlovým barem na té nejvyšší úrovni. Už dříve byl zaměřený na koktejly, ale neměl řádný koncept,“ vysvětluje ředitel Krausz. „Už interiér tomu odpovídá – ten je v gentlemenském anglickém pohodlném stylu. Zázemí pak doplňují fotografie světových celebrit od Tona Stana, které v minulosti už Pupp navštívily,“ doplňuje ředitel.

Nový koktejlový koncept vychází podle barmana Šebka ze současné situace. Menu Signature Cocktails tak nabízí drinky různých barev, ve kterých se mají odrážet především emoce. „To bylo naším cílem – odkázat v barvách na nálady a pocity lidí. V tomto menu máme dvanáct různě barevných koktejlů – červený, oranžový, růžový, ale i černý či bílý,“ říká barman. Nejžádanější je mezi zákazníky žlutý. „Podařilo se nám do něho dostat úplně všechno – vzhled, emoce i chuť. Právě o to v dnešní době jde. Lidé nechtějí jen, aby jídlo a pití dobře chutnalo, musí i nějak vypadat. Tento koktejl je namíchaný z vodky, meruňky, kdoule, mučenky a šampaňského, a je symbolem radosti a štěstí. Efekt doplňuje kouřová bublina nad drinkem. Jde jen o aroma. Když koktejl přinášíme ke stolu, má velký dojem i u ostatních zákazníků,“ konstatuje barman

Druhým nejžádanějším drinkem v této škále je pak červený, který je namíchaný z ginu, jahod, červeného rybízu, jasmínu a ibišku, a odráží se v něm láska a energie. Dalším menu jsou pak klasické koktejly, které klient může dostat nejen v baru, ale i v dalších prostorách Puppu. Objevují se v nich takové názvy – jako Vesper 007, Garden Gimlet, Royal Cosmpolitan, Colonnade Fashioned, Sloe Nagroni či Gingerbread Penicillin.

„Jde o inovaci klasických známých koktejlů, které jsme ozvláštnili českými typickými surovinami. I díky tomu nejsou tak syrové, jaké bývá jejích originální složení. Konkrétně Vesper 007 je naší vlajkovou lodí. Tento originální koktejl vznikl na základě filmu, kdy James Bond žádá v Puppu o namíchání koktejlu pro svou společnici, která se jmenovala Večernice, anglicky Vesper. My jsme původní drink jen trochu upravili, například jsme do něho přidali místní Becherovku a trochu lemondu, díky čemuž získal citrusové tóny,“ líčí taje koktejlů Šebek. Do Sloe Negroni pak dvojice barmanů přidala trnkový džin a rybízové víno.

Zájem o nové koktejly je podle ředitele i barmana opravdu velký a Becher´s bar má díky novému menu téměř plno. Až do filmového festivalu, který se má konat od 20. srpna, je Grandhotel Pupp nabízí výjimečně za poloviční ceny. Bar má otevřeno od čtvrtka do pátku, a lidé si tam mohou dát ke koktejlům i něco k snědku. Ve stylu jednohubek například podávají speciální kachnu se zelím a knedlíky.

„Jsme rádi, že se nám s Víťou podařilo sestavit takový koncept koktejlů, o něž je opravdu zájem. Žádný z drinků u nás výrazně nevybočuje. Každý si v nabídce dokáže najít to své,“ dodává pětadvacetiletý Jan Šebek z Berouna, který je teprve na začátku své kariéry. Do Puppu přišel teprve před půl rokem. Jen tři měsíce pracovali s kolegou na speciálním koktejlovém menu. Grandhotel Pupp je pro něj zatím velkým odrazovým můstkem. Jeho snem je otevřít si jednou vlastní podnik.