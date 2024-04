Podle Ředitelství silnic a dálnic nedošlo během stavby v Bečově k žádným výrazným komplikacím, které by stanovený termín zprovoznění měly ohrozit.

Podívejte se: Takto se nad Bečovem narovnávají serpentiny. Termín platí | Video: Ajšman Petr

Sdružení firem Eurovia a Berger, které vyhrálo zakázku na narovnání nebezpečných serpentin nad Bečovem nad Teplou, se zatím drží časového harmonogramu. To znamená, že provoz na hlavním tahu spojující krajská města Karlovy Vary a Plzeň, by měl být opět obnoven v polovině letních prázdnin. Regionem totiž začaly kolovat zprávy, že kvůli komplikacím na stavbě termín 30. července zhotovitelské firmy nestihnou.

„Jsme ve čtvrtém týdnu realizace a práce zatím odpovídají daným termínům. Do 30. července, kdy má být stavba hotova, by se to tedy stihnout mělo,“ uvedl pro Deník Jan Hrazdíra, vedoucí úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary.

Připustil, že během narovnávání nebezpečných zatáček určité potíže nastaly. „Skalní masiv je poněkud jinak, než jsme předpokládali, a asi ho budeme muset kotvit. Nevidím v tom ovšem zásadní komplikaci,“ poznamenal Hrazdíra.

Kvůli narovnání komunikace musí totiž firmy zaříznout do svahu. Na této straně vzniknou nové opěrné stěny, na opačné, tedy u srázu, bude postavena zárubní zeď. Ve svahu, pod nímž se komunikace buduje, stojí rodinné domy. Jejich statiku silničáři nepodceňují. Původním návrhem bylo, že se bude masiv pod domy odstřelovat. „Nemáme ani žádné signály od vlastníků, že by nastaly nějaké problémy. I tady práce pokračují bez potíží,“ uzavřel vedoucí úseku výstavby.

Cena celé zakázky je 113 milionů korun. Komunikace se uzavřela už 25. března, kdy se musely nejdříve pokácet stromy. Firmy Eurovia a Berger danou zakázku vyhrály nejen kvůli ceně, ale především kvůli nabízené délce zhotovení. Tu totiž stanovily na 17 týdnů a termín tak vyprší právě 30. července. „Pokud tak neučiní, vystavuje se zhotovitel sankcím za každý den zpoždění,“ upozornil před uzavřením bečovských serpentin vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Jiří Baloun.

Na hlavním tahu z Karlových Varů na Plzeň mezitím už došlo po dvou letech k opětovnému zprovoznění dvou mostů u Kfel. Na konci června by pak silničáři měli dokončit opravu vozovky mezi Bečovem a Krásném Údolím.