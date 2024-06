Památkářům se podařilo nalézt další kousky z Hitlerovy sbírky. Do Bečova se exponáty dostaly až po druhé světové válce.

Předměty, které byly součástí sbírky Adolfa Hitlera. | Foto: SHZ Bečov nad Teplou

Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou nabídl nejen české veřejnosti už nejeden cenný objev. Tím nejznámějším je relikviář svatého Maura, který je po korunovačních klenotech druhým nejcennějším pokladem u nás. Bečovský památkový areál k sobě váže ale i pohnutější události, například nucený odchod posledních šlechtických držitelů památky, rodu Beaufort-Spontin, který musel Bečov opustit po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Místní hrad a zámek navíc po dlouhá desetiletí ukrýval majetek Adolfa Hitlera. Jde o objemný stůl, masivní židli a těžký mramorový kalamář. Ty budou už 6. června odhaleny v rámci vernisáže. Projekt „Příběh stolu aneb další odhalené souvislosti“ bude po dobu hlavní návštěvnické sezony součástí nabízených prohlídkových okruhů. Obnovená výstava je pořádána v rámci 85. výročí německé okupace českých zemí. Vedle již zmíněných předmětů budou v Bečově vystaveny i další předměty Hitlerovy sbírky, a to osušovač inkoustu, skříňka a nůž na dopisy.

„Tato výstava prezentuje soubor neobvyklých předmětů z mobiliárního fondu zámku Bečov a Památníku národního písemnictví v Praze, které díky souhře dějinných okolností putovaly v posledních téměř 90 letech mezi několika místy v Německu, Rakousku a v Čechách,“ říká bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

Samostatná expozice vznikla podle něho na motivy knihy Jiřího Kuchaře Hitlerova sbírka v Čechách I-II.

„A také díky loňskému nálezu chybějících částí tohoto kompletu, které objevila v litoměřickém centrálním depozitáři Památníku národního písemnictví Barbora Vlášková. Okolo předmětů byly po desetiletí tradovány nepřesnosti, které se tato výstava už v minulosti, v roce 2012, pokusila uvést na pravou míru. Některé části příběhu se však doposud vzhledem k absenci podkladů nepodařilo uspokojivě objasnit,“ pokračuje bečovský kastelán.

Ten by byl rád, stejně jako ostatní milovníci historie, aby obnovená výstava, ale i možná diskuze vnesly do událostí kolem těchto předmětů další světlo. „To se nám potvrdilo i díky nedávnému dohledávání dalších, dlouho ztracených, původních doplňků stolu – skříňky, nože na dopisy a osušovače inkoustu, které byly při stěhování Památníku národního písemnictví z Bečova nad Teplou od stolu odděleny a zůstaly v jeho majetku. V této době se patrně s objemným stolem, s masivní židlí a s těžkým mramorovým kalamářem nikdo nechtěl namáhat a fyzicky ho stěhovat. Část souboru byla posléze zapsána do mobiliárního fondu našeho hradu. Ačkoliv bylo panství původním majitelům Beaufort-Spontin zabaveno na základě Benešových dekretů, je nyní víc než jisté, že takzvaný Hitlerův stůl se sem dostal až mnohem později v souvislosti s poválečnými geopolitickými událostmi,“ vysvětluje Wizovský.

Stůl, křeslo a další předměty byly podle něho zhotoveny v druhé polovině 30. let minulého století podle návrhu německého architekta Woldemara Brinkmanna, který je patrně daroval říšskému kancléři.

Součástí vernisáže bude projekce unikátního dokumentárního filmu Hitlerův poklad, které se účastní sám autor scénáře Stanislav Motl. „Byl to objev, který zvedl ze židlí hledače pokladů z celé Evropy. Někteří znalci považují tento nález za druhý nejvýznamnější od roku 1945. V Čechách, kde byl tento poklad před několika lety nalezen, však oficiální místa zatvrzele mlčela. Proč? Protože bychom museli přiznat, že tu dodnes ukrýváme osobní majetek Adolfa Hitlera? V průběhu druhé světové války se stal Adolf Hitler majitelem pravděpodobně největší osobní umělecké sbírky světa. Odborníci odhadovali její hodnotu na více než sto milionů liber. A jak se v dokumentu i na výstavě veřejnost dozví, mnohé tyto exponáty zůstaly i po roce 1945 na našem území, a to aniž by kdokoliv věděl, že jde vlastně o sbírku Adolfa Hitlera,“ láká do Bečova místní kastelán.

Unikátní výstavu je možné zhlédnout jen do 30. září letošního roku.