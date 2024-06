„Že se termín stihne, už v tuto chvíli reálné není. Zhotovitel nás na to už písemně upozornil,“ potvrdil informace Jiří Baloun, vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary (ŘSD).

O jak dlouhé zdržení půjde, nechtěl zatím Jan Hrazdíra, vedoucí úseku výstavby ŘSD komentovat. Otázkou tak zůstává, zda půjde jen o dny, nebo dokonce o dlouhé týdny. „Zhotovitel nám předložil aktualizaci harmonogramu a do konce července to nestihneme. Nechci zatím medializovat, o jakou dobu se jedná,“ poznamenal Hrazdíra.

Důvodem komplikací je skalní masiv, do něhož se stroje nad zatáčkami zařezávají. „Je trochu jinak, než se předpokládalo a jeho kotvení se tedy muselo dělat jinak než podle původních plánů. Nejde jen o jeho polohu, ale také složení. Nahoře v lese je totiž skála poměrně měkká, a tak se sype,“ vysvětlil vedoucí úseku výstavby.

Zhotovitelem této akce, která má stát 137 milionů korun, je sdružení firem Eurovia a Berger. „To se zavázalo, že to stihne do 30. července. Právě čas provedení byl hlavním hodnotícím kritériem ve výběrovém řízení. Pokud tak neučiní, vystavuje se zhotovitel sankcím za každý den zpoždění,“ upozornil letos v únoru Baloun.

Podle Hrazdíry jsou ovšem komplikace se skalním masivem nepředvídatelnou událostí, a proto se s největší pravděpodobností sankce zhotovitele týkat nebudou.

Uzavření bečovských serpentin je problémem nejen pro běžné motoristy, ale především pak pro ty, kteří bydlí v sousedství a pro ty, kteří tudy projíždějí profesionálně, a to se týká i autobusové dopravy. „Už jsem to také zaslechl a je to nemalá komplikace. Budeme tlačit na ŘSD, aby zakázku co nejdříve dokončila. Předpokládám, že než se silničáři do takové akce pustili, udělali si předem dostatečný kvalifikovaný průzkum,“ komentoval potíže krajský radní pro oblast dopravy Jan Bureš.

Zdroj: Kopecká Jana

Hodně velký problém s termínem na této komunikaci mělo ŘSD i na rekonstrukci dvou mostů u obce Kfely, kde začaly práce na jaře před dvěma lety a hotovy měly být v listopadu 2022. Jenomže zhotovitel, firma Raeder & Falge, zkrachoval, a tak museli silničáři na tuto zakázku vyhlásit zcela nové výběrové řízení a celá akce se tak nečekaně protáhla.