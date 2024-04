Bečovský hrad nabídne velkolepý Den bezpečnosti. První akci od rekonstrukce

Je to po delší době první velká akce pro veřejnost a bude to opravdu velkolepé. Státní hrad a zámek v Bečově nad Teplou totiž v neděli 28. dubna obsadí bezpečnostní složky státu v rámci Dne bezpečnosti na hradě Bečov, jehož podtitul je Na hradě bylo a je vždy bezpečno. „Ano, je to první rozsáhlá záležitost po rekonstrukci, kterou jsme dokončili v roce 2021. Akce tohoto druhu navíc našemu areálu sluší,“ konstatoval bečovský kastelán Tomáš Wizovský.

