/VIDEO/ Víkend plný pohybu, Špacírmapu i svou minci nabízí bečovský zámek.

Spolek Move Your Self pořádá o víkendu na bečovském zámku program na terasách, ve kterém se vystřídají lekce yogy, step aerobicu, jumping fitness a kruhové tréninky. | Foto: Archiv Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou

V době koronaviru se regionálním památkám mimořádně daří. Například bečovský zámek láká své návštěvníky nejen na tradiční prohlídky v omezeném počtu, ale i na celou řadu zajímavých akcí. Ta nejbližší se uskuteční již tento víkend. „Se spolkem Move Your Self jsme připravili akci pro všechny ty, co mají radost z pohybu a aktivně stráveného času. Na příchozí čeká program na terasách zámku, ve kterém se vystřídají lekce yogy, step aerobicu, jumping fitness a kruhové tréninky. Příznivci běhu a nordic walking se vydají do úžasné okolní krajiny. Na každý den je připravena společná debata pod vedením profesionálních koučů na téma Nastavení zdravého životního stylu,“ láká veřejnost kastelán Tomáš Wizovský. Akce nese název Pohni zámkem.