„Bečovský knihovní fond tvoří více než 17 tisíc knih, a proto asi nikdo nemůže divit, že i v současnosti dokáže překvapit. Zdejší správkyni sbírek Kateřinu Nývltovou proto při péči o knihy uložené v depozitáři překvapilo, co skrývala jedna z knih, která měla na první pohled podomácku vyrobený přebal,“ vypráví Wizovský. „Vzala jsem knihu do rukou a otevřela ji, abych mohla blíže prozkoumat její na pohled atypický přebal, a hned jak jsem uviděla co je na jeho rubu, tak mě to zaujalo ještě víc. Jednalo se totiž o dětské kresby dvou postav. Jako první mě tedy napadlo, jestli se nejedná o nějakou knihu, která mohla být nejmladším členům rodiny Beaufort-Spontin (poslední šlechtičtí majitelé, kteří Bečov museli opustit po druhé světové válce – poznámka redakce) blízká. Tato myšlenka se ovšem rozplynula, hned jak jsem pod dalším dodatečně vloženým přebalem narazila na skutečnou obálku knihy s válečným výjevem z Prahy. To mi však vzhledem k tomu, že poslední šlechtičtí majitelé bečovského hradu a zámku, museli odejít na základě Benešových dekretů v roce 1945, přišlo zvláštní a rozhodla jsem se knihu prozkoumat víc,“ líčí správkyně sbírky.

Kniha od Sydneyho Fowlera Wrighta v bečovské knihovně bez uvedení data vydání je psána ve francouzštině a nese zmiňovaný název La Guerre en 1938, Prélude á Prague. „Nicméně správkyni depozitáře se podařilo zjistit, že poprvé vyšla již v roce 1935 pod originálním názvem Prelude in Prague: A Story of the War 1938. V českém jazyce byla kniha vydána nakladatelstvím Voleský pod názvem Bomby nad Prahou: román příštích dnů v roce 1936. Datace může vzhledem k nastínění zápletky působit matoucím dojmem, ale je to tím, že tato kniha se řadí do žánru science fiction. Wright ji napsal jako první díl trilogie, která vycházela z tehdy ještě ne všeobecné skutečnosti, že Adolf Hitler je zlý megaloman, který chce dobýt svět,“ pokračuje kastelán Wizovský.

„Víme, že synové posledního bečovského vévody Heinricha Beaufort-Spontini bojovali během druhé světové války v německé armádě a že samotný Heinrich byl ve 30. letech aktivním členem Sudetendeutsche Partai. Nicméně tento objev nám ukazuje, že historie není černobílá a jsme rádi, že nám tento střípek z minulosti umožňuje poznat poslední šlechtické majitele zase trochu z jiného úhlu,‘‘ poznamenává Nývltová.

Bečovský kastelán se domnívá, že knihu na zámku uschovala vévodkyně, manželka Heinricha. Nastiňuje to dopis, který vévodkyně psala své kamarádce a který byl vložen do knihy. „Ta kamarádka byla židovka a obávala se, aby vévodkyni přátelstvím nezpůsobila u manžela komplikace. Ta jí ovšem odpovídá, že si své přítelkyně vybírá sama,“ vysvětluje Wizovský.

Jak je známo, Bečov téměř před 40 lety odhalil dobře ukrytý poklad – relikviář svatého Maura, který schoval právě vévoda Beaufort-Spontina před vystěhováním z Čech. Před lety se také zjistilo, že do zdejšího mobiliáře patří i část Hitlerovo sbírky, a to stůl s příslušenstvím. Tyto předměty lze vidět v rámci prohlídkového okruhu zámeckých interiérů nyní až do září v rámci výstavy Příběh stolu aneb další odhalené souvislosti.