Deník na návštěvěZdroj: Deník

„Naše město je závislé na turistech. Ročně díky nim máme 500 až 600 tisíc korun v příjmech navíc. Tuto částku vybereme jen za parkování. Záleží pochopitelně na sezóně,“ vysvětluje starosta Bečova nad Teplou Miroslav Nepraš.

Schválený rozpočet na letošní rok je schodkový. Zatímco na straně příjmů se počítá s 15,3 milionu korun, na straně výdajové se 14,8 milionu. „V této částce ale není započítána splátka úvěru, který jsme si vzali na investice v rámci dotací. Konkrétně na odvodnění budovy, ve které sídlí základní škola. Celkový plánovaný schodek je tak něco málo přes milion korun,“ upřesňuje starosta.

Škrtat město ve výdajích moc nemůže. „Jen provoz školy nás stojí dva miliony ročně, další dva miliony spolykají odpady. Tři miliony pak platíme na výdajích za vnitřní správu města. Tady zkrátka rezervy dělat nemůžeme. Paradoxem je, že naše škola nemá vůbec naplněny kapacity, průměrně vychází deset dětí na jednu třídu. Navíc nemá ani řádné sportoviště, nemáme na to peníze,“ říká starosta.

A aby finančních komplikací nebylo málo, přibyla k tomu i zamítnutá dotace na opravu sociálního vybavení právě v budově školy. „Chtěli jsme opravit chlapecké toalety na prvním a druhém stupni. Celkové náklady máme spočítané na milion padesát tisíc korun, spoluúčast města má být ve výši 15 procent. Dotace nám byla kvůli administrativní chybě zamítnutá. Podali jsme odvolání, ale otázkou je, zda budeme úspěšní,“ uvádí starosta. Doufá v úspěch jiné dotace. Za tu by se mohla částečně rekonstruovat komunikace v Krásném Jezu. „Pokud to vyjde, pak se to bude týkat asi 600 metrů komunikace, která má být dotažena až k osmi novým rodinným domům. Ty tu plánuje soukromý investor. Město se na akci podílí, celkové náklady jsou kolem dvou milionů korun,“ uzavírá.