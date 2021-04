O jednu z proslulých person přišly Karlovy Vary. Nejde přitom o člověka, který se zasloužil o rozmach města, ale o bezdomovce, jehož znalo celé lázeňské město. Ne všichni obyvatelé na něj budou vzpomínat v dobrém.

Karlovy Vary zřejmě nadobro opustil "Belgičan" nebo "Mašér". Pod takovými přezdívkami ho znal kdekdo. Muž, který se před lety zabydlel v Karlových Varech, pocházel z Belgie, a společnost mu v Karlových Varech dělala smečka psů, kterou zpočátku skutečně používal jako tažné spřežení. I když byl Belgičan v poslední době mnohdy pod vlivem alkoholu agresivní a opakovaně končíval na záchytné stanici, důvod návratu do rodné země je hodně smutný. "Při letošních mrazech mu omrzly obě nohy. Skončil v nemocnici, kde mu byly amputovány. Nakonec se vrátil do Belgie," vypráví Martin Čermák, správce karlovarského psího útulku, kde nakonec Belgičanovy psi skončili.

Muž z Belgie pobýval v Karlových Varech se svými psy asi od roku 2015.Zdroj: Městská policie Karlových VarůČermák toho s Mašerém dost zažil. Opakovaně se totiž staral o jeho psy, když Belgičana ho odvezli strážníci na záchytnou stanici. "Byli u mě každou chvilku. Byl jsem dokonce v příbytku, kde bydlel. Stojí za Karlovými Vary směrem na Kyselku. Jde o opuštěný objekt, kde živořil. Žil tam společně se psy v hrozných podmínkách. Ti nakonec doplatili na jeho chování, kdy byl pod vlivem alkoholu hodně agresivní. Někteří z nich byli značně bojácní a i sami agresivní, řadě z nich se už ale podařilo aklimatizovat," pokračuje správce útulku.

Belgičan před svým odjezdem z České republiky musel učinit zásadní rozhodnutí - vzdát se svých psů. Policistům totiž podepsal souhlas, že je v Karlových Varech ponechá.

Jeho smečka se během let měnila. Z kříženců husky s vlčákem nakonec zůstalo pět dospělých a několik štěňat, všichni putovali do útulku. Dnes tam jsou už jen tři.

Po odjezdu Belgičana z Karlových Varů se ulevilo karlovarským strážníkům. Jejich velitel Marcel Vlasák přiznává, že je v poslední době zaměstnával téměř každou noc.

Mašér se v Karlových Varech zřejmě objevil v roce 2015, kdy sem přijel ze Slovenska. Velké problémy s ním začaly o dva roky později. "Původně měl jezdit po školách a dělat osvětu. Po městě se skutečně pohyboval na vozítku, který jeho psi táhli. Jenomže to vzalo rychlý spád, začal hodně konzumovat alkohol. Neustále jsme řešili jeho rušení nočního klidu, rušení veřejného pořádku, kdy se choval nevhodně a agresivně. Jeho psi opakovaně pokousali lidi, kterým jich bylo líto a chtěli jim dát třeba jen najíst," líčí peripetie se známým bezdomovcem velitel strážníků.

Když došlo na převoz do Sokolova na záchytnou stanici, bylo to mnohem komplikovanější než v jiných případech. "Tak nejdříve vyřizujete převoz samotný. Jenomže u tohoto muže jsme museli zajistit i psy, které jsme umisťovali opakovaně do útulku. A do třetice jsme se museli postarat i o toho jeho vozítko, aby mu je nikdo neukradl. Časem jsme to vymysleli tak, že jsme byli domluveni se zaměstnancem správy lázeňských parků, který nám i v noci poskytl prostor, kde vozítko mohlo zůstat pod zámkem," vypráví Vlasák.

V posledních měsících dělal bezdomovec největší potíže ve Vítězně ulici v dolních Drahovicích, odkud to měl domů přece jen nejblíže. Tam si našel parťáka a společně s ním obcházel různé večerky. Lidé, kteří byli pohoršeni jejich chováním, sem strážníky volali téměř každý den.

O převoz do Belgie se zřejmě postarali Mašérovi příbuzní. Vlasák vzpomíná, že strážníci chtěli bezdomovcovo vyhoštění z České republiky. "Bohužel to ale nešlo. To by musel spáchat trestný čin," dodává velitel městské policie.