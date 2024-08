Skvělou show předvedl Ben Cristovao na sobotním koncertě před Thermalem, a to navzdory nedávné vážné nehody na motorce. Zpěvák to také připomenul, když chválil Karlovy Vary za výbornou atmosféru. „Karlovy Vary miluji. Jste úžasní. Jste skvělí, jak znáte texty. V tomhle městě je skvělé vždy bezva atmosféra. Kdybyste ale věděli, jak mě bolí každý pohyb, proto nemůžu tak skákat,“ vzkazoval z pódia zpěvák.

Karlovarské kulturní léto (KKL) zdaleka nekončí. Své fanoušky rozpumpuje už v pátek 23. srpna tandem Yzomandias a Nik Tendo, sobota bude klidnější, protože se před Thermal chystá Mňága a Žďorp. Poslední prázdninový víkend bude patřit Báře Polákové a úplnou tečkou pak bude opět rap, tentokrát v podání Kokyho, Sawsane a Robina Zoota.

Mnoho interpretů z KKL se řadí do portfolia raperského nahrávacího studia Milion+ Entertainment, které spoluzaložil Yzomandias, původním jménem Jakub Vlček, který pochází právě z Karlových Varů. Například Koky, který patří pod stejnou nahrávací společnost a rovněž se na KKL představí, se narodil zase v Ostrově.

Yzomandias, Cristovao i Eva Farna, která tu koncertovala už v červenci, vystupují na KKL už poněkolikáté. „Jsou to interpreti, kteří jsou schopni náplavku vyprodat. Yzomandias není sice pro každého, ale my chceme dát v rámci KKL příležitost fanouškům různých žánrů, aby si každý přišel na své. Nechceme v Karlových Varech dělat jen jednobarevnou kulturu,“ říká ředitel Infocentra Josef Dlohoš a pokračuje: „Konkrétně Yzomandiasovi jsme nabízeli koncert v KV Areně, on tuto možnost ale odmítl. Před Thermal se rád vrací, hodně mu to tu sedí a koncertování na tomto místě je na jeho žádost.“

Ben Cristovao rozkákal i pár dní po nehodě fanoušky před Thermalem | Video: Kopecká Jana

Infocentrum v rámci KKL nabízí skutečně to nejžádanější, a proto není divu, že hudebníky musí oslovovat už rok předem. Zatím ale není jisté, jak ten příští ročník bude vypadat. „Příští rok bude asi jiný. Opravdu přemýšlíme nad variantou dostat Karlovarské kulturní léto od Thermalu do Letního kina. Důvodů je hned několik. Je velká škoda, že tento areál není využitý. Je tady tedy velká úvaha přesunout koncerty sem,“ uzavírá Dlohoš.