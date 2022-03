I když světové agentury ve středu informovaly, že se cenu nafty podařilo snížit na základě dobré zprávy o uvolněných rezervách, ceny benzinu v čerpacích stanicích v krajském městě Karlovy Vary i ve čtvrtek atakovaly 48 korun za litr. "Zatím nemáme zprávy, že bychom mohli zlevňovat. Je to ale první den, co se ceny neměnily. V poslední době byl každý den nárůst minimálně o jednu korunu, někdy to šlo nahoru opravdu skokově," komentovala situaci s vývojem cen pohonných hmot jedna z žen obsluhy čerpací stanice v Karlových Varech, která si nepřála být jmenována. "Že by lidé tankovali méně, to vůbec. Spíše se snaží předzásobit, berou celé nádrže, tankují i do barelů a kanystrů. Mají zkrátka strach, že ceny ještě porostou. To byste měla slyšet některé komentáře, lidé jsou hodně naštvaní," poznamenala.