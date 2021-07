Pořádný šok prožili silničáři, pracující na vrchu Bukovák na hlavním tahu z Klatov na Horažďovice. Když se podívali do pytlů, které tam našli poházené v příkopu, objevili v nich části rozřezaného lidského těla. Další pytle byly později objeveny na několik kilometrů vzdálené černé skládce. Oběť byla brzy známa – Vladimír N. A netrvalo dlouho a k vraždě se přiznala jeho družka Andrea K. z Klatov.

Soužití mladé Klatovanky, matky dvou malých dětí, a jejího o čtrnáct let staršího partnera nebylo právě idylické. Často se hádali, zejména o peníze. Podle psychologického posudku ale Andrea K. nechtěla partnera opustit, i když měla milence, neboť byla hluboce závislá na svých dcerkách a bála se, že by ji minimálně o jednu druh připravil.

Spor měl pár i v osudný květnový večer roku 2005. Partner měl ženě opět vyčítat, že moc utrácí, a posílat ji na ulici, aby si vydělala. Když si pak Vladimír N. šel lehnout, zavraždila ho podle obžaloby jeho partnerka údery nezjištěným předmětem do hlavy a bodáním nožem do krku. Protože sama tělo, které vážila téměř dvakrát víc než ona, nebyla schopna odstranit, rozhodla se ho rozřezat, a to pilkou a nožem. „Šlo to špatně, tak jsem si to podkládala válečkem, aby se mi lépe řezalo,“ přiznala později policistům. Vše nandala do pytlů a šla se uklidnit do hospody. Když se vrátila, zavolala svému bratrovi a požádala ho, aby jí pomohl odvézt pytle se starými hadry a zkaženým masem z mrazáku. „Co je ve skutečnosti uvnitř, to netušil,“ tvrdila žena vyšetřovateli. Pytle vyhodili na dvou místech a později žena oznámila, že pohřešuje druha Vladimíra N. Rozřezaná mrtvola tak dostala jméno a netrvalo dlouho a Andrea N. se policistům přiznala k tomu, že to byla právě ona, kdo ho připravil o život a rozčtvrtil.

Později ale mladá žena výpověď odvolala a tvrdila, že za vraždou stojí neznámý muž, který k ní vnikl do bytu. Její obhájce pak u soudu argumentoval mimo jiné tím, že Andrea K. má při práci se syrovým masem blok. Plzeňský krajský soud ale ženě neuvěřil, že je nevinná, a za vraždu ji poslal na deset let za mříže. Verdikt později potvrdil i odvolací Vrchní soud v Praze. Za mřížemi ale třicetiletá žena neskončila. V den, kdy měla nástup výkonu trestu, byla přivezena do nemocnice, kde později zemřela. Pitva ukázala, že příčinou bylo silné krvácení související s mimoděložním těhotenstvím.