Deník na návštěvěZdroj: Deník

Městy a obcemi se prohání nakažlivý koronavirus, a ten utnul pořádání všech oblíbených akcí, které hasiči i při své náročné práci dokáží pořádat.

„My jsme organizování výletů s dětmi, besed a zábav zcela zarazili hned při začátku pandemie, a to jsme dodrželi i během léta, kdy to bylo možné. Prioritou je pro nás dvanáct hasičů zdravých, akceschopných a připravených k zásahu,“ vysvětluje Miroslav Karnoll, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Chyši. I když virus prozatím Chyši toho nejhoršího ušetřil, nakazilo se tam jen minimum lidí, tamní dobrovolní hasiči o práci nouzi nemají. „Pomáháme s převozy pacientů, asistujeme při jejich přenosu do sanitek. Těchto zásahů ale u nás není tolik jako jinde, kde virus řádí v plné síle. Ochrannými pomůckami jsme vybaveni, chránit se musíme. S jejich pořízením nám z větší části pomohl Hasičský záchranný sbor v Karlových Varech a zbytek jsme dokoupili z vlastních zdrojů“ uvedl velitel Karnoll.

A zároveň zdůraznil, že zákeřný není jenom koronavirus, ale také požáry, kterých s jarem vždy přibývá. „Jakoby někteří lidé oheň podceňovali. Když se přestane topit, měli by vždy nechat vyčistit komínové těleso. Jedině tak neriskují případný požár, když si chtějí při chladnějším jarním počasí přitopit. To jsou pak zbytečné zásahy. Stejně tak by neměli vypalovat trávu a větší oheň na zahradě hasičům nahlásit. My je zaevidujeme do databáze a pak, třeba na upozornění souseda, že hoří, nemusíme vyjet,“ zdůrazňuje velitel Karnoll.

Opatrnosti není podle něj není nikdy nazbyt. Lidé by podle něj měli vědět, co je důležité, podle toho se zařídit, a to i při pandemii. „Jde o zdraví nás všech, nikoliv jednotlivce,“ uzavřel velitel chyšských dobrovolných hasičů.