Bezdomovci většinou o pomoc nestojí, města jsou na ně ale dobře připravena

Karlovarský kraj - Kolik je v kraji lidí bez domova? Jaké služby využívají a jaké jim chybí? I to jsou otázky, na které ve městech odpovídá mapování bezdomovectví.

V Chebu se konalo už popáté a ukázalo, že většina lidí bez domova nestojí o pomoc, ale také to, že v kraji chybí jakákoliv forma léčby alkoholové a drogové závislosti. „Před každým mapováním se určí různé hypotézy, které se během šetření potvrdí, či vyvrátí. Jednou z nich bylo, že lidé bez domova mládnou. To se však nepotvrdilo,“ řekla místostarostka Chebu Gabriela Licková.



Problém dělají lidem bez domova především administrativní záležitosti. „Často totiž nemají občanské průkazy, což je omezuje v čerpání finančních podpor. Oni jsou si toho vědomi, ale v tom, aby si vyřídili nový průkaz, jim brání třeba finanční poplatek za ztrátu průkazu. Souvisí s tím ale také to, že navíc nemají pojem o čase, protože jim dělá problém určit dny a hodiny,“ podotkla. „Většina bezdomovců je znalá a ví, jaká centra mohou navštívit a kde žádat o pomoc. Město jim nabízí pomoc, kterou dostanou všichni, kteří o to stojí.“ Na otázku, zda potřebují s něčím pomoci, však většina z nich odpověděla, že ne. Podle místostarostky však v kraji chybí jakákoliv forma léčby alkoholové a drogové závislosti. „Nejbližší detoxikační poradna je až v Plzni. Pojišťovny ale tyto služby neplatí, záleží tak na angažovanosti kraje a obce,“ dodala.



V Karlových Varech podle náměstka primátora Čestmíra Bruštíka žádné sčítání bezdomovců nepořádali. Podotkl, že o jejich výskytu a o místech, kde se nejvíce shromažďují, má ale poměrně slušný přehled městská policie, která se jim takříkajíc věnuje. Na bezdomovce lze narazit nejčastěji u městské tržnice, v zimě pak v areálu staré vodárny v Tuhnicích nebo v opuštěných garážích v Jabloňové ulici ve Staré Roli. „Žádná speciální opatření pro zimní období město nepřipravuje, kapacitně to zvládá Armáda spásy. Že se nám bezdomovci stahují do staré vodárny nebo do starých garáží, o tom se ví a strážníci tyto lokality pravidelně kontrolují,“ poznamenal Bruštík.

Přehled o místech, kde přebývají bezdomovci, mají i v Sokolově. Od loňské zimy pro ně navíc funguje azylový dům, který je využíván zejména přes zimu. Sokolov chce tímto opatřením chránit většinu obyvatel města. Bezdomovci totiž přespávali v zimě v panelových domech či na chodbách nemocnice. „Chceme v místě zázemí pro dodatečné sociální služby,“ říká starosta Sokolova Jan Picka. Prostory nahradily takzvaný domeček na bývalém autobusovém nádraží, kde společnost Pomoc v nouzi provozovala bezdomovcům azyl. Mohli si zde vyprat a usušit věci, osprchovat se či dostat rady, jak postupovat ve své tíživé životní situaci.



V objektu se počítá i s prostorem pro lékařské prohlídky. „Nechceme šíření nebezpečných nemocí, jako tomu bylo například v Chebu, kde šířili lidé bez střechy nad hlavou žloutenku,“ konstatoval Picka. V Sokolově v minulosti při kontrolách zjistili u jednoho z bezdomovců tuberkulózu a zabránili tak jejímu šíření.