Sokolov – Nejen cestujícím, ale i lidem bez střechy nad hlavou se líbí prostory nové odbavovací haly na sokolovském nádraží. Ne bezdomovce si však cestující stěžují. Město hledá způsob jak zabránit bezdomovcům v obtěžování lidí v této odbavovací hale. Budova patří Správě železniční dopravní cesty (SŽDC).

Odbavovací hala sokolovského nádraží při svém otevření. | Foto: Deník / Roman Cichocki

„Při jednání se zástupci SŽDC jsme navrhovali například to, že by v prostoru stanice mohla vzniknout denní místnost se sociálním zařízením, kterou by mohli během své služby využívat státní policisté a městští strážníci,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. To by podle něj většinu bezdomovců odradilo od toho vysedávat v hale či obtěžovat cestující.