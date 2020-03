„Neúčast dětí ve vyučování zatím v našem kraji nezpůsobí výpadky v práci zdravotnických či sociálních zařízení, ani složek Integrovaného záchranného systému. I když řada rodičů zaměstnaných v nemocnicích a dalších organizacích bude muset zůstat s dětmi doma, provoz ve zdravotnických zařízeních to zatím neovlivní," po mimořádném jednání Bezpečnostní rady Karlovarského kraje to potvrdil hejtman Petr Kubis.

„Řešili jsme dopady mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, která se týkala zjednodušeně řečeno zavření škol a zrušení veřejných akcí s účastí více než 100 osob. Podle informací z Karlovarské krajské nemocnice i od zástupců Integrovaného záchranného systému zatím to, že rodiče budou muset s dětmi zůstat doma, neomezí provoz nemocnic a dalších organizací. Chtěl bych tedy uklidnit občany, že vedení nemocnic i přes dočasné snížení počtu zdravotníků zajistí potřebný chod zdravotnických zařízení, totéž platí i pro sociální služby,“ uvedl hejtman.

Kraj také očekává závoz ochranných prostředků od ministerstva zdravotnictví, které se budou centrálně skladovat v prostorách krajského úřadu. „Zatímco stát bude napřímo zásobovat fakultní nemocnice, infekční oddělení všech, tedy i regionálních nemocnic, hygienické stanice a Státní zdravotní ústav, my budeme dodávky distribuovat Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, na oddělení akutní lůžkové péče nemocnic, praktikům, zubařům, ambulantním specialistům, do zařízení následné péče a poskytovatelům sociálních služeb,“ upřesnil krajský radní Jan Bureš.

První den činnosti má za sebou také nově vytvořená odběrová skupina, která ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje vyjíždí k provedení domácích odběrů u pacientů s podezřením na nákazu koronavirem. Odběrové skupiny jsou v pohotovosti denně od 7 do 19 hodin. „Obracím se na všechny naše obyvatele s prosbou, aby byli na sebe opatrní, dodržovali hygienická doporučení týkající se například mytí rukou či pohybu na veřejnosti. Udělejme všechno pro to, abychom snížili riziko nákazy na území kraje na minimum,“ dodal hejtman Petr Kubis. Další jednání Bezpečnostní rady kraje se podle něj uskuteční 19. března 2020, do té doby bude vedení kraje jednat podle aktuální situace.

Veškeré aktuální informace ohledně koronaviru a onemocnění COVID-19 najdou občané rovněž na webu Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz) a na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu (www.szu.cz). Využít mohou také speciálně zřízenou informační linku Státního zdravotního ústavu, která je k dispozici nonstop na telefonních číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Při podezření na onemocnění by lidé v první řadě měli kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (739 523 840) a postupovat podle jejich pokynů. Případně mohou kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje na informačních linkách: 728 650 142, 728 650 242 od 8:00 do 15:00 hodin.