Ohromný skok v medicíně. Tak hodnotí dermatologové z karlovarské nemocnice nasazení biologické léčby pro pacienty postižené lupénkou.

Ilustrační foto | Foto: Shuttestock

Novou, přelomovou metodu zkouší teprve chvíli a už mají výsledky. „Bioléčbu jsme zatím nasadili u patnácti pacientů. Mohlo bych jich být ale daleko více, ze statistik počtu nemocných by to mohlo být až padesát šest lidí,“ říká primář kožního oddělení Tomáš Pospíšil. Moderní léčba má dvě zásadní úskalí, která zatím brání v širším uplatnění. Ne všechny pojišťovny jsou bioléčbu ochotny proplácet, a pak to je nedostatek dermatologů, který se ale podle Pospíšila už podařilo v karlovarské nemocnici částečně vyřešit. I tak je ale v kraji problém s nedostatkem kožních lékařů alarmující.