Nově vybudované bistro na karlovarském koupališti Rolava bude provozovat karlovarský podnik Špunt a knoflík. Rozhodli o tom radní minulý týden.

Ilustrační foto. | Foto: Dominik Hron

Jak informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová, hodnotícími kritérii nebyla jen nabídnutá cena od uchazečů, kterých se přihlásilo několik, ale i jejich celkový koncept. „Pokud by to situace umožnila, otevřít mohou už 1. dubna. Za roční pronájem nového bistra zaplatí tato firma částku, kterou nabídla, a to je 462 tisíc korun bez DPH,“ upřesnila primátorka. Doménou podniku Špunt a knoflík jsou hamburgry.