Je tomu rok, co maminka místo toho, aby byla se svými vytouženými dětmi Kačkou a Péťou, pobývala na specializovaném rehabilitačním oddělení v Kladrubech. Jak Deník vloni v létě informoval, po porodu, 10. dubna loňského roku, totiž Kačka ochrnula. Prodělala mozkovou mrtvici, bojovala dokonce o život. Její mozek byl vážně poškozen, přestala mluvit, přestala chodit. Jejímu manželovi Petru Svobodovi a celé rodině se během pár hodin zcela změnil, ale ne kvůli štěstí. Těhotenství si navíc mladý manželský pár doslova vymodlil. O miminko se marně pokoušel. Manželé absolvovali sérii umělých oplodnění. Čtyřikrát to dopadlo špatně, hodně při tom vytrpěli. Až pátý pokus konečně vyšel a oni se dozvěděli, že čekají dvojčátkan.

Svobodovým před rokem hodně pomohli přátelé. "Nejvíc asi můj kamarád Lukáš, který stále vozí Kačku na rehabilitace. A protože je muzikant a frontman kapely Hlavolamy, už vloni přišel s nápadem, že až bude lépe, společně to oslavíme. Proto se ve středu 20. července koná na Rolavě takový happening," říká Petr Svoboda.

Akce nese název Naděje pro Kačku a Péťu a začíná ve 14 hodin. Vystoupí na ní několik kapel (Liwid, Hlavolamy a ZakázanÝovoce) a bude se tu také přednášet. "Jde vlastně o takové poděkování všem, kteří při nás během toho roku stáli," vysvětluje tatínek.

Co se vlastně toho 10. dubna loňského roku stalo? Kačka prodělala klasický přirozený porod. Petr si všiml, že Kačka po narození dětí nějak bledne. Že je něco špatně, se dozvěděl až následující den ráno. Volali mu z nemocnice, že Kačku transportují letecky do Fakultní nemocnice v Plzni. "Když jsem přijel, už jsem ji nezastihl. Dozvěděl jsem, že masivně krvácela v důsledku porodu a že prodělala mozkovou mrtvici. Následně jsem si vyslechl, že ji v Plzni museli otevřít lebku, vyndali jí jednu kost a zjistili otoky mozku, a to převážně na levé hemisféře. Měla ovšem i rozsáhlá ložiska na té pravé," vypráví Petr Svoboda.

Kačka ochrnula na polovinu těla, v Plzni byla hospitalizována asi měsíc a půl, pak byla transportována do nemocnice v Motole, odkud ji převezli zpět do Plzně, kde jí vrátili zpět kost do lebky. Následoval pobyt v Kladrubech na rehabilitačním oddělení, odkud se domů natrvalo vrátila v říjnu loňského roku.

Z doby před porodem.Zdroj: Z archivu Petra Svobody

"Udělali jsme pokroky. Věty zatím neskládá, je to spíše hra se slovy, ale už si Kačka dokáže říci, co chce. Pohyb je zatím pro ni hodně komplikovaný, má ortézy, dlahy, špatně ovládá kotník. Snaží se být maminkou, ale nejde to, a tak alespoň pomáhá. Roli maminky převzala má maminka, babička Kačky a Péti, která je vychovává. Musela kvůli tomu skončit i v práci. Ve věku 55 let je tak babičkou i maminkou zároveň," líčí nelehký život otec.

Rodina navíc žije ještě s Petrovou babičkou, a aby vše organizačně zvládli, prodali byty a začali bydlet pod jednou střechou.

"Snažím se vydělat nějaké peníze, sám bych všechno časové nezvládl. Můj kamarád Lukáš má tak například na starosti rehabilitace a jednou měsíčně jezdí s Kačkou do Prahy. Hodně rehabilitujeme doma, je takové domácí cvičení a v Praze pak následuje přezkoušení. Do toho dostává Kačka botoxové opichy do svalů končetin, aby s nimi mohla lépe cvičit," dodává Petr, který ačkoliv nemá na růžích ustláno, nestěžuje si a je plný optimismu.