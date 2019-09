Na základě nich se už odsouhlasilo, že silnice z Olšových Vrat do Bošova bude mít nakonec normy dálnice. Výhrady má ale i Bochov. Starosta Miroslav Egert kvůli tomu minulý týden jednals ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (ANO). Tento týden se chystái do parlamentu.

„Potřebovali bychom přemístit křižovatku, která bude napojovat D6 na Bochov, víc na východ. Současný návrh počítá s lokalizací směrem na sever od Bochova a je zařazen jak do územního plánu města, tak Karlovarského kraje. Umístění víc na východ by pro město bylo ale výhodnější, protože by se tak doprava našemu městu vyhnula. Naopak severnější řešení by Bochov opět rozdělilo,“ vysvětluje starosta Egert.

Přemístění křižovatky řeší Bochov už pět let. K oběma variantám se dokonce vyjadřovala EIA, která konstatovala, že vliv na životní prostředí mají téměř stejný, lépe ale přece jen vyšla ta severní. „Nicméně, obě jsou akceptovatelné. ministerstvo je ale na základě závěrů EIA více nakloněno tomu původnímu řešení.

„Seznámil jsem se s oběma variantami návrhu umístění křižovatky a chápu argumenty pana starosty pro její přesun. Ve čtvrtek proto uskutečníme jednání se zástupci Ministerstva životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic i za přítomnosti paní hejtmanky, pana starostya řekneme si, jaký bude další postup,“ uvedl ministr Kremlík. „Je možné, že by pro změnu místa křižovatky stačilo verifikační stanovisko a nemuselo by se provést znovu posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí,“ dodal. Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) slíbila, že přesunem křižovatky se bude zabývat krajské zastupitelstvo.