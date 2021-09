Snad už příští rok by mohl mít Bochov hotový územní plán, na kterém město pracuje devět let. Vedení města si od něho hodně slibuje, protože například umožní výstavbu rodinných domů, kterou Bochov může nedalekým rozvíjejícím se obcím zatím jen tiše závidět.

Zdroj: Deník"Bohužel, práce na územním plánu jsou velmi zdlouhavé a téměř všechny dotčené orgány proces zdržují. Přiznám se, že jsem z toho už trochu skeptický, protože jsme mohli být dávno hotoví. Zásadní jednání ohledně územního plánu nás přitom teprve čekají," poznamenal starosta Bochova Miroslav Egert.

Změna územního plánu má čtyři faktory. Na jeho základě se může rozjet výstavba rodinných domů, řeší ovšem také dopravní situaci, která se týká i brzké stavby D6, umožní rozvoj regionu a počítá se v něm ale také s omezením projektů, které by se v Bochově neměly realizovat.

"V územní plánu například řešíme plochy, které měly původně sloužit k průmyslovému využití a nyní bychom na nich chtěli umožnit rodinnou výstavbu. Jedná se o lokalitu naproti benzinové stanici ve východní části města. Chceme navýšit počet obyvatel, protože i my se potýkáme s odlivem lidí. Také Bochov se nachází od Karlových Varů v dostupné vzdálenosti, doba jízdy mezi oběma městy se navíc po dokončení D6 ještě zkrátí. Zatímco nedaleká Kolová, Stružná či Andělská Hora už zažily stavební boom, nám se to ale zatím vyhýbá. I u nás by přitom lidé chtěli stavět, ale nemohou, protože nemáme stavební pozemky," vysvětlil bochovský starosta s tím, že po dokončení D6 by se město mohlo konečně začít rozvíjet po obou stranách, zatím tomu vadí předěl v podobě hlavního tahu na Prahu.

V první fázi po změně územního plánu by se podle něho dalo uvažovat o výstavbě domů asi na stovce parcel. "Nejdříve chceme nabídnout první stovku, pak uvidíme podle zájmu a mohli bychom uvažovat o další expanzi," dodal starosta Egert.