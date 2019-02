Karlovy Vary - Jeden z ojedinělých úspěchů si připisuje vedení města v soudních sporech, které vede. Soud zamítl žalobu společnosti Transfer Europe Information (TEI). A konstatoval, že šlo skutečně o koncesní smlouvu, jak argumentovalo město. Smluvní vztah je tedy od počátku neplatný," vysvětlil Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Informaci potvrdil také primátor Petr Kulhánek (KOA). „Město uspělo v soudním sporu o platnost smlouvy se společností TEI. Toto rozhodnutí soudu je zásadní i pro další probíhající spory se společností TEI, které byly pozastaveny do doby vyřešení toho hlavního. Pro město to znamená nejen naději, že se zbaví nevýhodné a neoprávněně uzavřené smlouvy, ale zároveň také možnost opět začít řešit dopravu ve městě, zejména dopravu v klidu v lázeňském území a jeho nejbližším okolí," zdůraznil primátor Kulhánek. A doplnil, že se zatím nemůže blíže vyjadřovat k rozsudku, jehož písemné vyhotovení vedení města obdrží až následně. Jenomže tak jednoduché to nebude. Podle jednatele Martina Hájka se společnost TEI hodlá odvolat.

„Počkáme, až budeme mít v ruce písemné vyjádření soudu," uvedl. A o co v soudním sporu jde? Společnost TEI jako jediný účastník a také vítěz vyhlášeného výběrového řízení uzavřela v roce 2010 s tehdejší koalicí za primátora Hauptmana (ODS) smlouvu, že v Karlových Varech postaví pět nových garážovacích objektů za 627 milionů a instaluje třináct vjezdových bran na hranicích lázeňského území v objemu 11,6 milionu korun.

Společnost TEI navrhla termíny zprovoznění parkovacích domů v lokalitách nábřeží Jana Palacha do konce roku 2013, u Galerie umění 2014, v Polské ulici, který má stát blízko hotelu Slavie (nyní Marttel) v Drahovicích, do 2015, za Becherovou vilou do 2016 a na Divadelním náměstí do 2017. Termín pro instalaci vjezdových bran byl konec roku 2011.

Navrhované nájemné stávajících parkovacích ploch je podle mluvčího jedna koruna ročně po celou dobu nájmu. „Ekonomický model předpokládá, že uchazeč získá sedmdesát procent inkasovaných příjmů za povolení vjezdu do lázeňského území a za parkování v něm, a to mimo uvedené parkovací domy," argumentovalo v roce 2010 město.

Výhrady k investičnímu záměru ale měli památkáři, s nimiž jej nikdo nekonzultoval, a k celkovému průběhu také tehdejší karlovarská opozice, například Karlovarská občanská alternativa. „Vyhlášením vítěze výběrového řízení z jednoho přihlášeného uchazeče přičemž nebylo řádně projednáno, připomínkováno ani jednoznačně definováno zadání této zakázky byla mlčky přeskočena jedna ze základních a nezastupitelných etap celého procesu řešení dopravy v lázeňském území," protestoval tehdy opoziční zastupitel Petr Kulhánek (Karlovarská občanská alternativa). Jeho výtka se netýkala toho, kdo vyhrál, ale toho, kdo zadával, tedy města.

„Je to výhrada vůči naprosto nesystémovému přístupu, kdy si skupinka radních bez ohledu na cokoliv „upeče" zásadní investiční záměr, s dalekosáhlými konsekvencemi, bez jasně definovaných a odsouhlasených podmínek. Podle mého názoru jsme tímto rozhodnutím na počátku bezpočtu problémů a kolizí, které s takto nepřipraveným záměrem do budoucna vyvstanou," zdůraznil tehdy Petr Kulhánek.

A co předpověděl, to se stalo. Po komunálních volbách, které vyhrála opozice a ČSSD s ODS odsunula do opozice, nové vedení města smlouvu se společností TEI napadlo a začalo vleklé soudní řízení.

Přitom právě doprava se řadí k nejpalčivějším karlovarským problémům. Garážovací domy chybějí a zatím byl postaven pouze jeden. Jenomže ten sklidil lavinu kritiky. Investorem kontroverzního víceúčelového garážovacího domu s luxusními apartmány v Libušině ulici byla právě firma TEI.