Město nainstaluje hned několik měřičů rychlosti na nejfrekventovanější silnice, kde se padesátka nedodržuje ani náhodou. Měřiče nainstaluje město v nejbližších měsících letošního roku.

„Vyslyšeli jsme stížnosti občanů, kteří se obávají o bezpečnost svou a svých dětí,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Zvlášť v poslední době se množily stížnosti obyvatel ve čtvrti Skláře. Spousta řidičů tady absolutně ignoruje, že projíždí obcí, na což místní právem upozorňují,“ řekl. Město zvažovalo i několik dalších možností. „Uvažovali jsme i o jiných alternativách,“ potvrdil Martin Kalina. „Oslovil jsem například státní policii se žádostí, aby na tomto úseku častěji měřili rychlost. To se ale ukázalo jako nereálné, a to z personálních důvodů.“ Jako nejvhodnější řešení se ukázaly právě radary. „Všechna povolení jsou už k dispozici.“ Do mariánskolázeňských ulic přibude hned pět nových měřičů. „Dva umístíme ve Sklářích, další dva pak před budovu Základní školy Vítězství v Hamrníkách a jeden na Pramenskou ulici u křižovatky gymnázia a obchodní akademie,“ upřesnil Martin Kalina.

Kvůli neukázněným řidičům pořídili nový radar také ve Františkových Lázních. Městskou pokladnu přišel na necelých 400 tisíc korun a podle vedení radnice i městské policie byl zapotřebí.

„K realizaci pořízení tohoto radaru kromě žádostí občanů dopomohl i výčet zaznamenaných porušení rychlosti zachycených stacionárními radary instalovanými na vjezdech do města. Z výsledků měření bylo zjištěno, že právě zde řidiči rychlost i několikanásobně překračují. Rekord si drží řidič, který na měřeném úseku dosáhl neuvěřitelné rychlosti 126 kilometrů v hodině. Běžné naměřené hodnoty se pohybují v rozmezí 60 až 70 kilometrů v hodině. Takovéto nepochopitelné a nebezpečné chování řidičů nelze v žádném případě tolerovat,“ sdělil velitel františkolázeňské městské policie Roman Hanuška.

„Přistoupili jsme k nákupu radaru proto, že nám nainstalované vjezdové radary potvrdily, že lidé překračují rychlost ve městě víc jak ze 60 procent,“ vysvětlil františkolázeňský starosta Jan Kuchař. „Upozorňovací radary bohužel řidičům nestačí, musíme tedy přistoupit k dalšímu kroku, který jednoznačně neukázněným řidičům ukáže, že takové chování na františkolázeňských silnicích tolerovat nebudeme. Věříme, že to ocení zejména rodiče,“ uzavřel starosta.